Polémica por la detención del cabecilla de una banda que engañaba, agredía y robaba a homosexuales: "Era un odio absoluto"

La Guardia Civil ha detenido al presunto líder de una banda criminal que se servía de una plataforma de ligues con mayoría de público homosexual para llevar a cabo sus fechorías. Su modus operandi consistía en citarse con la víctima en un lugar apartado con el pretexto de alejar miradas ajenas y preservar su intimidad. Una vez ganada su confianza, comenzaban las salvajes agresiones.

"Llegaron a morder la mano de una de sus víctimas"

Una vez en el lugar, cuatro encapuchados acorralaban a su objetivo, la emprendían a golpes con la persona en cuestión al grito de "te vamos a matar", robaban los bienes de la víctima y abandonaban el lugar dejándole malherido. Todo ocurría en El Ejido, Almería, y sus alrededores. Los asaltos comenzaron la pasada Nochevieja y hay al menos tres víctimas confirmadas, contra los que empleaban una violencia extrema.

El detenido, de 20 años de edad, responde al nombre de Youssef, es de origen magrebí, y cuenta con antecedentes penales en su historial. Se encuentra en prisión provisional a la espera de pasar a disposición judicial y los agentes continúan con la búsqueda de los demás integrantes de la banda.

Alarmante aumento de delitos homófobos

"Era un odio absoluto, y solamente para robarle lo que tuviera encima: un teléfono móvil, o lo que llevara en la cartera", explicaba el periodista Miquel Valls, mientras la periodista Marta García advertía que en los últimos años "no es por robar, es por intimidar, no solo a la víctima. Están aumentando los delitos homófobos de este tipo".

El también periodista Juan Soto Ivars hacía varias reflexiones sobre los crímenes de este grupo y otros similares: "He consultado la procedencia de todos y cada uno de los agresores...". Se iniciaba un acalorado debate en plató sobre las similitudes entre ellos, coincidiendo en que la homofobia está presente en todos ellos independientemente de la procedencia del delincuente..

