Juan del Val estalla en El Hormiguero y cuestiona la utilidad de los grifos con sensor

Durante la tertulia en El Hormiguero, Juan del Val mostró su rechazo a los grifos con sensor, cargando con contundencia contra un invento que, a su juicio, no facilita la vida cotidiana. Su intervención generó un animado debate en el plató.

El escritor defendió que este sistema resulta incómodo y poco práctico en determinadas situaciones, dejando clara su postura crítica ante una tecnología cada vez más presente en espacios públicos.