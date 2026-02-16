Publicidad
EL HORMIGUERO
Juan del Val estalla en El Hormiguero y cuestiona la utilidad de los grifos con sensor
El colaborador de El Hormiguero protagoniza un encendido alegato contra los grifos con sensor y cuestiona su utilidad en el día a día.
Durante la tertulia en El Hormiguero, Juan del Val mostró su rechazo a los grifos con sensor, cargando con contundencia contra un invento que, a su juicio, no facilita la vida cotidiana. Su intervención generó un animado debate en el plató.
El escritor defendió que este sistema resulta incómodo y poco práctico en determinadas situaciones, dejando clara su postura crítica ante una tecnología cada vez más presente en espacios públicos.