Juan Guaidó: "Venezuela no es un problema de derechas ni de izquierdas, es un tema de humanidad"

Asegura estar informado sobre la situación de los tres periodistas de la Agencia Efe, entre ellos un español, retenidos por el Gobierno venezolano. Su organización está haciendo seguimiento y exigiendo la inmediata libertad de los trabajadores. "Como estos hay 70 presos, 12 de ellos menores de edad que son producto de la represión de la última semana", señala.

El presidente interino de Venezuela ha trabajado muy duro para llegar a este momento. Destaca que han sido años de protestas y de ver las injusticias pasar por delante de sus ojos. "Llevamos más de 350 presos políticos en este momento. El 85- 90% del país quiere cambio y también fuera de Venezuela", destaca.

Apuesta por lograr una movilización interna e internacional y llamar a las fuerzas armadas a unirse a su proclamación. Habló hace una semana con Pedro Sánchez. "Sánchez estaba muy preocupado por la situación venezolana. Dio un ultimátum a Maduro que espera que se materialice en las próximas horas".

"Hay que trabajar por conseguir la obediencia de las fuerzas armadas"

Pone de manifiesto que para echar a Maduro del poder "hay que avanzar en el proceso de presión para lograr la obediencia de las fuerzas armadas".

Sobre partidos como Podemos o Izquierda Unida que no le reconocen como presidente cree que quieren llevar este tema a un terreno ideológico. "Venezuela no es un tema de derechas ni de izquierdas, es un tema de humanidad en el que mueren niños por desnutrición. Los venezolanos no viven, sobreviven con tres dólares al mes. No sale agua por las tuberías, sale una vez a la semana o una vez al mes", denuncia.