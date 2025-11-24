Antena 3 LogoAntena3
Jóvenes, sobre polarización, el fiscal general y Franco: "Se trata de destrozar el Estado de derecho para salvar al soldado Sánchez"

Dos jóvenes con ideologías opuestas se han sentado hoy en Espejo Público para analizar la crisis abierta en la Fiscalía.

La renuncia del fiscal y la creciente polarización política han llegado este lunes al plató de Espejo Público de la mano de dos jóvenes estudiantes con visiones muy distintas sobre la situación actual en España. ¿Están nuestros jóvenes tan polarizados como el clima político? ¿Cómo ven ellos la justicia y las últimas polémicas? Gonzalo de Grado, graduado en Relaciones Internacionales y Economía y que se define como progresista, y Jon Echeverría, estudiante de Derecho y Economía con ideología liberal, han protagonizado un cara a cara cargado de contraste y también de reflexión.

¿Está politizada la justicia?

Gonzalo lo tiene claro:“Yo creo que todo lo que pasa en esta vida es político. Se puede hacer política con verdad, se puede hacer política con medias verdades”. Para él, la relación entre política y justicia viene de lejos: “Está claro que hay una colaboración entre la justicia y la política desde 1978." Pero lanza un dardo al Gobierno: “El problema es que ahora venga el PSOE a darnos lecciones de cómo hay que cambiar esto cuando ha sido el partido que más ha gobernado en la democracia”. Jon, por su parte, ve las cosas desde otro punto y apunta directamente a la reacción del Gobierno ante la imputación del fiscal general: “Si se hubiera absuelto al fiscal, habría hablado de golpismo judicial por parte del juez Hurtado y de golpismo judicial por parte de la UCO”. Y va más allá: “No se trata de defender la presunción de inocencia, se trata de destrozar el Estado de derecho para salvar al soldado Sánchez. Las piezas del dominó irán cayendo poco a poco”.

¿Quién ordenó la filtración del fiscal general?

La pregunta sobre una posible orden superior también divide a los jóvenes. Para Jon, la respuesta está prácticamente escrita: “Es evidente que sí. Cuando se conoce la imputación del fiscal, ese mismo día él manda borrar su teléfono móvil y luego lo destruye. No solo se quería salvar él mismo, también quería salvar a quien orquestó esta operación de Estado”. Gonzalo pide prudencia y se fija en el momento en que se conoció la resolución judicial: “Primero tendremos que esperar a saber por qué es el fallo”.

Pero deja caer una reflexión que no ha pasado desapercibida: “Se saca un fallo el día 20 de noviembre, casualmente el día del aniversario de la muerte de Franco, creo que esto no fue casual. Los tiempos de la justicia no son casuales”.

