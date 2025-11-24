Vota por tu favorito
De la sorpresa a los coaches a la gran apuesta de Sebastián Yatra: los momentos más virales del Asalto Final de La Voz
El Asalto Final de La Voz nos dejó el nombre de los dieciséis artistas que llegan a los Directos. ¡Vota por tu momento favorito en el ranking!
El Asalto Final de La Voz ha sido pura emoción. Una noche frenética en la que los coaches vivieron sus momentos más intensos de la edición.
El público tomó las riendas para decidir quiénes serían los dieciséis artistas que llegan a los Directos, en una gala marcada por los nervios, las despedidas y actuaciones que pusieron el plató en pie.
Pero, entre lágrimas, risas y grandes interpretaciones, también hubo espacio para los momentos más inolvidables: confesiones inesperadas, consejos que calaron hondo y actuaciones que hicieron historia en el escenario.
Estos son los cinco momentazos que marcaron el Asalto Final de La Voz... ¡Vota por tu favorito!
Ranking del Asalto Final de La Voz
- 1
La gran apuesta de Sebastián Yatra por esta talent para ganar La Voz
El coach colombiano sorprendió con una de las declaraciones más potentes de la noche. Yatra apostó fuerte por una de sus talents: "Puedes ganar este concurso", dijo en el Asalto Final.
- 2
El homenaje de los talents a sus coaches en el Asalto Final
Los dieciséis talents de la zona roja subieron juntos al escenario para rendir homenaje a sus coaches interpretando sus canciones más icónicas. ‘Como mirarte’ (Yatra), ‘Te voy a olvidar’ (Malú), ‘La función’ (Pablo López) y ‘Happy Ending’ (Mika) fueron los temas elegidos para agradecerles todo lo vivido. Una apertura llena de música, emoción y gratitud que puso al público en pie.
- 3
Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos
La noche cerró con una batalla llena de tensión y emoción entre Ferrán y Jonny. El talent de Pablo López conquistó al público con su versión de ‘Vampire’ y logró hacerse con la última plaza en los Directos.
- 4
El consejo de Malú a esta talent antes de la gala
Antes de comenzar el Asalto Final, Malú dejó un consejo a Nayo, una de sus talents, antes de la gala al ver en los ensayos que se sentía superada por la canción: "Haz que sientas"
- 5
Sebastián Yatra cuenta su experiencia en los Óscar: "Todos tenemos miedo al fracaso"
Yatra se ha sincerado con su equipo y ha contado una anécdota de los Óscar en la que tuvo miedo: "Es algo que va a pasar a lo largo de tu carrera".
