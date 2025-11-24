Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el luchador de MMA Isaac Johnson tras colapsar en plena pelea en Chicago

El deportista estadounidense de 31 años se desplomó en un combate "de alto riesgo y alta intensidad".

El luchador de MMA Isaac Johnson

El luchador de MMA Isaac JohnsonMatador Fighter Challenge

Luis F. Castillo
Publicado:

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) está de luto. El luchador estadounidense Isaac Johnson, de 31 años, ha muerto horas después de colapsar durante una pelea celebrada en Chicago (EE. UU.), en el evento Matador Fighter Challenge, donde se enfrentaba a Mario Aleksandrovski.

Según informó la cadena NBC Chicago, Johnson fue trasladado de urgencia al hospital alrededor de las 20:38 horas del viernes 22 de noviembre. Pese a los esfuerzos del personal médico, el luchador fue declarado muerto a las 00:01 horas del sábado. La policía de Chicago ha abierto una investigación y se ha programado una autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

"El mejor evento"

La velada se había anunciado como "el mejor evento de MMA y boxeo tailandés, donde los guerreros locales se enfrentarán en combates de alto riesgo y alta intensidad".

El promotor del evento, Joe Goyita, confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en Facebook. "Esta es una publicación que esperaba nunca hacer. Anoche, uno de los peleadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó hacia el final de su pelea. El personal médico presente le brindó atención médica y fue trasladado al hospital. Luego, alrededor de la 1:30 a. m. de esta mañana, me informaron que no sobrevivió", escribió.

El mensaje concluye con una sentida despedida del organizador: "No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo. Solo puedo enviar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Sabremos más cuando se publique el informe médico", abundó Goyita.

El trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de las artes marciales mixtas en Estados Unidos, que ha expresado sus condolencias a la familia y allegados del luchador fallecido.

