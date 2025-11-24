La llamada de atención de Juan Soto Ivars sobre el bullying escolar: "Hay que perseguir a los que pegan y a los que miran con la misma pena"

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio por la paliza sufrida por una menor en Santa Cruz de La Palma a manos de al menos otras dos menores. La agresión fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales. Los hechos se produjeron en una explanada del muelle de Santa Cruz de la Palma, un lugar atestado por contenedores de carga y descarga.

La Fiscalía de menores ya investiga si esto se está produciendo de forma reiterada en el colegio al que asisten las jóvenes o si ha sido algo aislado. El periodista Juan Soto Ivars considera que hay que cambiar la ley y que no puede ser que por el hecho de que sean menores los agresores sean inimputables. "Hay que perseguir a los que pegan y a los que miran con la misma pena. Si te cruzas de brazos ante eso mereces una pena como si estuvieras dando una paliza".

Las chicas estaban en un cumpleaños cuando se inició la pelea

Las chicas se conocían con anterioridad. Estaban celebrando un cumpleaños cerca de la zona en la que se produjeron los hechos. La chica agredida había difundido un vídeo previamente amenazando al resto. La Fiscalía ha recabado información y ha pedido más datos a los servicios sociales. Los menores tienen entre 12 y 14 años y todas las chicas que salen ene se vídeo practicaban boxeo y kárate, tal y como ha podido saber Espejo Público.

"Aquí existe un problema educacional gravísimo"

El educador y exboxeador profesional Jero García ha analizado en Espejo Público la reacción de los padres de los agresores. "Mi hija es muy tranquila y no es violenta", decía una de las madres de las agresoras después de que el vídeo saliera a la luz. Sostiene García que en estos casos puede decirse que "de tal palo, tal astilla".

"Los primeros responsables son los niños pero aquí existe un problema educacional gravísimo y es que no han estado educados desde casa o han estado mal educados desde casa. Entonces qué puedes pretender de un padre que tiene un hijo que es un agresor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.