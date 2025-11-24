Estos son los 10 fugitivos más buscados de España y que están considerados de alta peligrosidad

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizar a los prófugos más buscados por la justicia. Han actualizado la lista de los diez fugitivos más buscados en España con información de cada uno.

Entre ellos se encuentra un profesor que abusó sexualmente de una alumna, menor de edad, mediante prácticas sádicas, narcotraficantes y condenados por trata de seres humanos, múltiples robos con violencia y asesinatos.

Los agentes han habilitado un correo electrónico (losmasbuscados@policia.es) para que los ciudadanos envíen cualquier pista sobre el paradero de estas personas.

Los diez fugitivos más buscados en España | Policía Nacional

Los 10 fugitivos más buscados

La Policía actualiza la lista de los diez fugitivos más buscados en España que huyeron de la justicia. A todos se les considera de alta peligrosidad:

Daniel Vázquez Patiño: Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70 m. y es de piel blanca y ojos marrones. Es natural de A Coruña y tiene 46 años.

Jesús M. Heredia, conocido como 'El Pantoja': Gaditano de 40 años. Está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España y algunos lo consideran discípulo de Abdellah El Haj, 'el Messi del hachís'. De complexión obesa, 1,80 m., piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

Juan Herrera Guerrero: Tiene 53 años y es de Puente Genil (Córdoba). Se le busca por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73 metros, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas.

Juan Miguel García Santos: Está buscado por tráfico de drogas y es considerado el cerebro de un entramado del narcotráfico gallego. Tiene 51 años y es de Vilanova de Arousa (Pontevedra). Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

Manuel Rodríguez López: Tiene 63 años, es de Barcelona y mide 1,75 metros. Es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena.

Martiño Ramos Soto: Natural de Ourense, de 50 años. Profesor condenado a 13 años de cárcel por abusos sexuales a una alumna menor mediante prácticas sádicas. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones.

José María Pavón Pereira: Tiene complexión atlética, mide 1,65 metros y es moreno, piel blanca y ojos negros. Es de Huelva y de 52 años. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada.

Ionut Ramón Raducan, alias 'Florin'. Es de Tecuci (Rumanía) y tiene 33 años. Está condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. De complexión atlética y una estatura de 1,72 metros, tiene el cabello castaño y la piel blanca.

Julio Herrera Nieto: Es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. De complexión es atlética, mide 1,73 metros. Tiene ojos claros y es calvo.

Sergio Jesús Mora Carrasco, conocido como el 'Yeyo'. Está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa. Acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 m. Es de piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Es de Huelva y tiene 48 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.