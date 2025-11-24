La reacción de Joaquín Manso a los ataques al periodismo de Lorena Ruiz -Huerta: "Esto es un golpe bajo que no se hace"

'La duda ofende' es un dicho que cobraba forma en el plató de Espejo Público la mañana de este lunes. Lorena Ruiz -Huerta, abogada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, lanzaba una pregunta quienes consideraba que "forman parte de ese bloque periodístico que está celebrando la condena del fiscal general".

Ponía en duda la política que la información publicada fuera contrastada y además iba un paso más allá afirmando que habían publicado un bulo relacionado con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: "Es una información bastante confusa", decía.

Un "golpe bajo" intolerable

Joaquín Manso, periodista y director de 'El Mundo', no daba crédito a las contundentes palabras de Ruiz -Huerta. Consideraba insólitas sus palabras. Rechazaba las acusaciones de la portavoz de Podemos y que ésta cuestionara la labor periodística. Todo relacionado con la condena al fiscal general del Estado y su reciente renuncia al cargo.

El enfrentamiento iba a más cuando Lorena citaba una de las últimas informaciones que también sometía a tela de juicio. Joaquín Manso aprovechaba para ratificar "cada uno de los elementos" de esa noticia y manifestaba su evidente descontento por las afirmaciones de su compañera de mesa: "Esto es un golpe bajo que no se hace".

Llegaba el máximo de tensión hasta ese momento cuando la abogada y política aseguraba con rotundidad que hay medios de comunicación que "se dedican a amplificar bulos". Una acusación generalizada que Manso interpretaba que también haría mención a Antena 3 y por ello exclamaba los siguiente: "¡Esto es intolerable! ¡Esto no lo acepto bajo ningún concepto!".

Inaceptable e insólito

Concretaba su acusación Lorena contra el medio que dirige Joaquín Manso: "Seis portadas de 'El Mundo' han conseguido una condena al fiscal general del Estado". Ante este ataque directo, su director manifestaba su satisfacción por la información que han publicado: "No es una noticia falsa, es una noticia cierta. Una rectificación no es una noticia falsa".

"Es inaceptable una acusación generalizada en los términos que acabamos de recibir. Inaceptable e insólito. Ni me había sucedido en este programa, ni antes en ningún otro", sentenciaba Manso.

Intervenía la también periodista Elis Beni para hacer un alegato en defensa del periodismo. Explicaba a la política el papel fundamental del periodismo como elemento de control al poder.

Lorena insistía en su visión de una intencionalidad en la información: "Es un permanente intento de derrocar a un Gobierno legítimamente elegido".

No terminaba ahí la atmósfera tensa, sino que se producía una discusión acalorada en la que incluso Susanna Griso llegaba a afear sus palabras a Lorena.

