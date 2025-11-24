Así puedes alargar la vida de tus alimentos con los consejos caseros de Nutriman

Entre sus trucos destaca colgar cebollas en medias viejas, separadas con nudos, para evitar que se toquen y se estropeen antes. También recomienda tratar el perejil como si fuera un ramo.

Nutriman explica en Y ahora Sonsoles cómo conservar patatas con manzanas para evitar brotes y propone lavar frutos rojos con vinagre. Los consejos buscan alargar la duración de los alimentos y reducir el gasto.