Y AHORA SONSOLES
Así puedes alargar la vida de tus alimentos con los consejos caseros de Nutriman
El experto comparte técnicas fáciles para conservar frutas, verduras y hortalizas durante más tiempo, reduciendo así el desperdicio y ayudando a ahorrar en la cesta de la compra
Entre sus trucos destaca colgar cebollas en medias viejas, separadas con nudos, para evitar que se toquen y se estropeen antes. También recomienda tratar el perejil como si fuera un ramo.
Nutriman explica en Y ahora Sonsoles cómo conservar patatas con manzanas para evitar brotes y propone lavar frutos rojos con vinagre. Los consejos buscan alargar la duración de los alimentos y reducir el gasto.