Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Suceso

La experiencia de Juan Soto Ivars en el dentista, por la menor fallecida tras un tratamiento: "Tuvimos un accidente con mi hijo"

La muerte de una menor y la hospitalización de otra en estado grave a consecuencia de un tratamiento en una clínica dental de Alzira, Valencia, ha generado alarma. El periodista Juan Soto Ivars ha contado un episodio que vivió tras un accidente de su hijo pequeño.

Soto Ivars, hijo dentista

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Una niña de seis años fallecía el pasado jueves después de ser sometido a un tratamiento en una clínica dental privada en la localidad de Alzira en Valencia. Otra menor, de cuatro años permanece ingresada en estado grave después de haber sido tratada en el mismo centro médico. Las autoridades investigan las causas y en especial el lote de anestesia utilizado, en las intervenciones pese a no contar el local con autorización para ello.

Un accidente doméstico

A propósito de este trágico suceso el periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars compartía una experiencia personal con el gremio de la odontología, que a muchos no genera la confianza deseada: "Nosotros tuvimos un accidente con mi hijo. Se hizo daño en los dientes, cayéndose".

Soto Ivars contaba que tras el golpe acudieron de urgencia a una clínica dental donde recomendaron una intervención: "Nos dijeron que tenían que hacerle una operación que nos iba a costar 700 euros para arreglarle el destrozo". En su búsqueda de una segunda opinión dieron con otra dentista, "muy buena", que sorprendió a los padres del niño con una afirmación: "Soy profesora de universidad y si un alumno me dice que ante esta lesión hay que hacer esta operación, suspende".

Para sorpresa, primero de Juan Soto Ivars y su pareja, y ahora para los colaboradores de Espejo Público, el padre del accidentado niño afirmaba que éste no precisó de ninguna intervención: "Que nos querían sacar la pasta, básicamente", afirmaba el periodista poco después, al explicar el tratamiento conservador y prudente propuesto por la segunda profesional.

El periodista preguntaba a Alejandra Guerrero, ortodoncista pediátrica, si entre los dentistas existe un exceso de intervención con las dentaduras infantiles. Ella admitía unsobretratamiento ocasional: "Lo vemos y de hecho está altamente demandado en el Colegio de Dentistas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Análisis sentencia fiscal general.

El abogado José Manuel Rivero aconseja al fiscal general recusar al Tribunal Supremo

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”

Camela

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Miguel Ángel Cabrera, exintegrante de Camela

Se investiga la muerte de la niña.
Investigación abierta

Nuevos datos sobre la muerte de la niña que acudió al dentista en Alzira: "La sedación no es habitual, se realiza en casos puntuales"

De la sorpresa a los coaches a la gran apuesta de Sebastián Yatra: los momentos más virales del Asalto Final
Vota por tu favorito

De la sorpresa a los coaches a la gran apuesta de Sebastián Yatra: los momentos más virales del Asalto Final de La Voz

Pelea en Canarias.
Agresión en Canarias

La llamada de atención de Juan Soto Ivars sobre el bullying escolar: "Hay que perseguir a los que pegan y a los que miran con la misma pena"

Espejo Público analiza el episodio de violencia entre jóvenes que se ha registrado en Canarias. La agresión fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales.

¡Perfecta para los más pequeños! Receta de hamburguesa de alubia blanca con salsa de tomate, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

¡Perfecta para los más pequeños! Receta de hamburguesa de alubia blanca con salsa de tomate, de Joseba Arguiñano

Joseaba Arguiñano nos sorprende con esta receta tan original de hamburguesas de alubia blanca, una opción perfecta para introducir legumbres en la dieta de los más pequeños de la casa.

Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"

Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"

Soto Ivars, hijo dentista

La experiencia de Juan Soto Ivars en el dentista, por la menor fallecida tras un tratamiento: "Tuvimos un accidente con mi hijo"

Lorena Ruiz -Huerta Vs. Joaquín Manso

La reacción de Joaquín Manso a los ataques al periodismo de Lorena Ruiz -Huerta: "Esto es un golpe bajo que no se hace"

Publicidad