La experiencia de Juan Soto Ivars en el dentista, por la menor fallecida tras un tratamiento: "Tuvimos un accidente con mi hijo"

Una niña de seis años fallecía el pasado jueves después de ser sometido a un tratamiento en una clínica dental privada en la localidad de Alzira en Valencia. Otra menor, de cuatro años permanece ingresada en estado grave después de haber sido tratada en el mismo centro médico. Las autoridades investigan las causas y en especial el lote de anestesia utilizado, en las intervenciones pese a no contar el local con autorización para ello.

Un accidente doméstico

A propósito de este trágico suceso el periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars compartía una experiencia personal con el gremio de la odontología, que a muchos no genera la confianza deseada: "Nosotros tuvimos un accidente con mi hijo. Se hizo daño en los dientes, cayéndose".

Soto Ivars contaba que tras el golpe acudieron de urgencia a una clínica dental donde recomendaron una intervención: "Nos dijeron que tenían que hacerle una operación que nos iba a costar 700 euros para arreglarle el destrozo". En su búsqueda de una segunda opinión dieron con otra dentista, "muy buena", que sorprendió a los padres del niño con una afirmación: "Soy profesora de universidad y si un alumno me dice que ante esta lesión hay que hacer esta operación, suspende".

Para sorpresa, primero de Juan Soto Ivars y su pareja, y ahora para los colaboradores de Espejo Público, el padre del accidentado niño afirmaba que éste no precisó de ninguna intervención: "Que nos querían sacar la pasta, básicamente", afirmaba el periodista poco después, al explicar el tratamiento conservador y prudente propuesto por la segunda profesional.

El periodista preguntaba a Alejandra Guerrero, ortodoncista pediátrica, si entre los dentistas existe un exceso de intervención con las dentaduras infantiles. Ella admitía unsobretratamiento ocasional: "Lo vemos y de hecho está altamente demandado en el Colegio de Dentistas".

