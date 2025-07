¿Son los jóvenes cada vez más de derechas? Espejo Público debate con dos de ellos: "La sensación de decepción es obvia"

Ahora lo habitual entre los jóvenes es ser de derechas. Así lo reflejan las encuestas, que muestran una población cada vez menos de izquierdas. En concreto, entre los menores de 35 años este cambio sociológico es más pronunciado, ya que, para la mayoría de los jóvenes, la fuerza política preferida es Vox. El politólogo Manuel Mostaza subrayaba que es muy importante prestar atención a los jóvenes porque "suelen hacer de punta de lanza" para el resto de la sociedad.

"La sensación de decepción y desilusión es obvia"

Para hablar sobre la derechización del voto joven, Espejo Público contaba con la colaboración de dos jóvenes que, a pesar de tener ideas diferentes, coinciden en que "la sensación de decepción y desilusión es obvia". Por un lado, Jaime Chaves es graduado en Relaciones Internacionales y no le cuesta admitir que es de izquierdas porque cree que "es importante debatir paraencontrar el punto en común". En estos momentos, elegiría al Partido Socialistaen unas elecciones. Por otro lado, Hugo Pérez es estudiante de Ciencias Políticas y Derecho, además de presidente de Voces Libres. Si tuviese que votar escogería la papeleta del Partido Popular, y, sobre el voto a Vox, explicaba que los errores que ha cometido el PP han generado "una falta de crédito, que ha hecho que los más indignados se vayan a Vox". El "populismo y el pueblo contra la élite" es lo que más le aleja del partido de Santiago Abascal.

"Piensan que no estamos informados, en vez de hacer autocrítica"

Respecto a la estigmatización de los votantesjóvenes de derechas, Jaime aseguraba que es "visible a nivel social" que está surgiendo un movimiento afín a la derecha. Sobre ello, Hugo revelaba que la izquierda "ha caído en el error de pensar que los jóvenes se derechizan porque no están informados o no tienen suficiente conocimiento, en vez de hacer autocrítica y ver cómo han defraudado a los jóvenes con todas sus promesas". Esto, según el estudiante, es una forma injusta de juzgar a aquellos cuyas ideas no se corresponden con las del Gobierno actual: "Es como si ser de derechas fuera una cosa de tontos".

Cuando se trata de decidir a quién votar, Jaime defendía que "no se deben entender los partidos políticos como equipos de fútbol". Además, señalaba que es muy importante fomentar el pensamiento crítico, para explorar posibles soluciones a "problemas que nos interesan como el acceso a la vivienda o las pensiones".

