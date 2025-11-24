Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés

Los especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil recuperaron este domingo el cuerpo sin vida de un montañero madrileño de 53 años que realizaba una ascensión de alta montaña en el Pirineo aragonés y del que no se tenían noticias desde el sábado.

La familia del fallecido dio la voz de alarma a las 17:50 horas del sábado mediante una llamada al 112 SOS Aragón, informando de que el montañero había iniciado una ruta desde Villanúa (Huesca) hacia la localidad de Collarada, sin que desde entonces respondiera a las llamadas telefónicas.

La alerta movilizó al GREIM de Jaca, que desplazó a la zona cuatro agentes y un perro especializado en la búsqueda de personas. La búsqueda se desarrolló en condiciones extremas, con fuertes rachas de viento, frío intenso y nieve, hasta que a las 00:30 horas de este domingo la Guardia Civil localizó el cuerpo del montañero, que habría fallecido tras una caída por una pendiente pronunciada.

El rescate del cadáver pudo completarse a las 7:30 horas, tras un operativo nocturno en el que participaron varios efectivos.

Más rescates en el Pirineo aragonés

El fin de semana dejó además otras tres operaciones de salvamento en distintas zonas del Pirineo.

En una de ellas, el GREIM de Benasque evacuó el sábado a un hombre de 54 años, vecino de Vilanova del Vallés (Barcelona), por un posible infarto tras perder momentáneamente el conocimiento mientras caminaba por un sendero a 500 metros del aparcamiento de Llanos del Hospital (Huesca). Fue trasladado en el helicóptero del 112 Aragón.

Ese mismo día, una senderista francesa de 71 años fue evacuada al Hospital San Jorge de Huesca con un esguince de tobillo tras sufrir un tropiezo en la ruta circular del Camino del Cielo, en Riglos (Huesca).

Por otro lado, el pasado martes 18 de noviembre, un hombre de 50 años y una mujer de 49, ambos vecinos de Jaca, fueron rescatados tras desorientarse en la zona del Bosque del Betato, en Piedrafita de Jaca (Huesca).

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar correctamente las rutas de montaña, revisar la meteorología y llevar el equipamiento adecuado para evitar accidentes en unas condiciones climatológicas especialmente adversas en estas fechas.

