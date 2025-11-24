Óscar López, sobre la condena al fiscal general: "Una cosa es acatar el fallo y otra es chuparse el dedo"

Considera Óscar López, ministro para la Transformación Digital, que el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado es "tremendamente injusto". "La verdad es otra y es importante defenderla". Cree que este fallo "lanza un mensaje desolador y algunos no se dan cuenta de las consecuencias que tienen los actos". El líder de los socialistas madrileños, Óscar López, se toma 'Un café con Susanna' horas después de que Álvaro García Ortiz haya anunciado su renuncia a su posición de fiscal.

Mantiene que "este Gobierno ha sido profundamente respetuoso y ha acatado este fallo porque respeta el estado de derecho". "Una cosa es acatar y otra es chuparse el dedo, he visto demasiadas cosas como para chuparme el dedo. En este país hay jueces que creen de verdad que el Estado está en riesgo".

"Quien le cuenta a la opinión pública una mentira es el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso"

Destaca Óscar López que quien supuestamente ha cometido los delitos es la pareja de Ayuso y "quien le cuenta a la opinión pública una mentira es el jefe de gabinete de Ayuso. "En el juicio hemos escuchado a periodistas de reconocido prestigio. Cuando salió esa primera información tergiversada llamaron para preguntar y contrastar y cuando les han contado la verdad se ha condenado al fiscal general del Estado".

Lamenta que "ante la impotencia política que tiene el PP haya decidido judicializar la vida política" y sostiene que no es la primera vez que lo hace y ya ha pasado en otras ocasiones. "Como no se tienen argumentos políticos se judicializa la vida política, es lamentable".

"En el entorno de Ayuso se sienten con la impunidad de hacer lo que sea"

Miguel Ángel Rodríguez celebraba lo que él considera como "la victoria de la impunidad". Un hecho sobre el que López reflexiona: "Cuando salió la compra de mascarillas por parte del hermano de Ayuso y el señor Pablo Casado tuvo la valentía de denunciarlo, salió del Gobierno. Cuando salen las irregularidades del hermano de Ayuso sale el fiscal general del Estado. Se sienten con impunidad de que pueden hacer lo que sea".

Se pregunta si todos los ciudadanos que defraudan 350.000 euros a Hacienda cuentan con el apoyo del jefe de Comunicación para contar su verdad. "Algunos van a usar que hay un fallo injusto para condenar a alguien sin pruebas para liberar a alguien que sí ha cometido un delito con pruebas. Es evidente cuál es la estrategia del señor Miguel Ángel Rodríguez".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.