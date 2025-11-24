Ariana Grande se abre para confesar cómo Wicked ha sido crucial en su vida: "Oz es mi lugar seguro"

Wicked saltó de los escenarios de Broadway a las salas de cine el pasado año. Ambas películas se rodaron de manera simultánea en 2023 y ahora, dos años después de que Ariana Grande y Cynthia Erivo empezaran esta aventura, las actrices se han despedido de sus personajes para siempre.

El estreno de Wicked Parte II ha sido todo un éxito, convirtiéndose en la adaptación de Broadway con mayor recaudación de la historia. El mundo entero se ha lanzado a disfrutar de la película en la pantalla grande, algunos con sorpresa incluida, y contemplar la magia de Glinda y Elphaba por última vez.

Cynthia Erivo y Ariana Grande en Wicked Parte II | Universal Pictures

Así, Cynthia publicaba en su Instagram el mismo día de su estreno una publicación en la que su personaje posaba de espaldas en el camino de baldosas amarillas. Junto a la foto, el pie de texto expresaba "lo que este viaje ha significado" para la actriz, así como "las lecciones que este tiempo me ha enseñado, me ha traído".

"Podría intentar medir el amor que he sentido y experimentado. Podría ponerle un número a las historias que he escuchado. La verdad es que los números son demasiado pequeños y las palabras no bastan", antes de encontrar esas palabras que buscaba: "Así que simplemente diré esto: Toma mi mano y camina conmigo hasta el final de este camino pavimentado con oro y, con suerte, las cosas que he encontrado también te encuentren a ti".

"Gracias por dejarme ser vuestra Elphaba. Con todo mi amor, C.", concluye la actriz. Una publicación que pronto se ha llenado de mensajes de cariño y apoyo para Erivo, demostrando así el amor que se ha sabido ganar entre los fans de la cinta.

De igual modo, Ariana ha compartido con sus seguidores una larga carta de despedida, dirigiéndose a sus "queridos ozianos". "Oz ha sido siempre mi lugar seguro desde que tengo uso de memoria", comienza su escrito: "Los personajes en estas páginas enseñan cómo amar incondicionalmente con todo el corazón, a reír, a perdonar (incluso cuando duele), a protegernos (sí, incluso de nosotros mismos), a mirar dentro, a ser curiosos y a no tener miedo de conocer nuestras debilidades".

"Me enamoré de Wicked cuando tenía 10 años. Ha sido una vía de escape y un lugar en el que sabía que podía sentirme comprendida", continúa antes de dirigirse directamente a sus compañeros: "Convertirme en vuestra Glinda la Buena y sumarme a este increíble grupo de personas en el viaje más creativo y emocional ha sido el mejor regalo de mi vida".

"Antes de irme, por favor recuerda: cuando las cosas den miedo o estés solo, tu hogar es cualquier sitio y cualquier persona con la que quieras estar y no hay mejor lugar que el hogar", escribe Ariana.

Las dos actrices han vivido la mejor de las experiencias con Wicked y, a pesar de todas las polémicas, ambas parecen celebrar esta oportunidad de viajar a la tierra de Oz. Algo que los fans también agradecen, quienes se han enamorado por completo tanto de Glinda como de Elphaba en las dos entregas de la saga.