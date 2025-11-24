Publicidad
Una nueva vida
Suna lanza una bomba en la mansión Korhan que deja a Kazım fuera de combate
La joven provoca un giro inesperado al revelar secretos frente a su padre, desencadenando un terremoto emocional.
Al regresar con furia a la mansión, Suna acusa a su hermana Seyran de traición y revela que Halis ha pedido matrimonio a Hattuc, algo que Kazım no acepta.
La noticia le sienta tan mal que se desmaya ante todos, mientras Suna observa satisfecha cómo su gesto rompe los planes familiares y reconfigura alianzas.