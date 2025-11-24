Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Fiscal General del Estado

El abogado José Manuel Rivero aconseja al fiscal general recusar al Tribunal Supremo

Rivero cree que se puede recusar porque han adelantado el fallo sin haberlo argumentado y que eso es una "anomalía judicial".

Análisis sentencia fiscal general.

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

El abogado penalista, José Manuel Rivero, ha escrito un artículo recomendando al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, recusar al Tribunal Supremo por adelantar el fallo sin argumentarlo y de eso ha hablado durante la entrevista que ha concedido a Espejo Público. Rivero asegura que expone "su opinión ante una anomalía judicial" porque "se ha condenado a través de la publicación de un fallo de una sentencia que todavía no existe". Cuenta que para que exista una sentencia tiene que estar redactada y firmada y tienen que constar hechos probados "y aquí no sabemos todavía las razones y fundamentos". "Creo que hay una indefensión tremenda" asegura el abogado.

Además ha explicado que cuando no existe una sentencia y se publica una condena que trae el efecto que ya hemos conocido, entramos en la procedencia de la recusación.

Los tertulianos, en contra

Los tertulianos de Espejo Público no están de acuerdo con la argumentación de José Manuel Rivero y así se lo han hecho saber. El director del periódico El Mundo, Joaquín Manso, dice que "no es la primera vez que se publica el fallo sin conocer la sentencia, como en el caso de 'La Manada' o los ERE. Y asegura que la recusación no serviría para nada. Además se ha mostrado muy crítico con Rivero porque dice que defiende la recusación pero "ni él ha sabido argumentar porqué".

Elisa Beni también opina que se está olvidando de que los tribunales ponen una fecha para deliberación y para fallo y que se adelanta para evitar especulaciones.

Rivero se ha mostrado molesto por las críticas recibidas y porque, según él, los tertulianos no le han dejado terminar su argumentación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Arsenio Escolar, Casimiro García- Abadillo, FG

El rifirrafe entre García- Abadillo y Arsenio Escolar por la sentencia al fiscal general: "Bastante escandaloso desde el primer día hasta el último"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Análisis sentencia fiscal general.

El abogado José Manuel Rivero aconseja al fiscal general recusar al Tribunal Supremo

El ministro Óscar López en Espejo Público.

Óscar López, sobre la condena al fiscal general: "Una cosa es acatar el fallo y otra es chuparse el dedo"

Broma fontanero

La pareja de Vanessa, en 'crisis' por la broma del fontanero falso: "Está creado con Inteligencia Artificial"

El 30% acierta esta pregunta de El 1%
Juega con este reto

El 30% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lógica sigue la matrícula de este coche?

Elisa Beni Vs. Lorena Ruiz -Huerta
Condena fiscal general

Elisa Beni responde con dureza a Lorena Ruiz -Huerta a propósito de la condena al fiscal general: "No se cercan los tribunales"

Renuncia el fiscal general.
Renuncia fiscal

Manuel García - Castellón analiza la renuncia del fiscal general: "Es una gran persona pero ha seguido consejos que no han sido buenos"

Álvaro García Ortiz ha renunciado a su cargo como fiscal general tras el fallo condenatorio del Tribunal Supremo. Manuel García- Castellón, juez jubilado de la Audiencia Nacional, analiza la decisión.

Álex Márquez en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Álex Márquez subirá las revoluciones en El Hormiguero

El piloto subcampeón de MotoGP estará en el programa para repasar su increíble temporada.

Nutriman

Nutriman desvela los trucos caseros definitivos para conservar mejor los alimentos y ahorrar dinero

"Estoy super orgulloso de este camino que hemos podido hacer juntos": Mika se despide de esta talent

"Me duele mucho, es impensable": Mika no esperaba la eliminación de su talent y así se despide de ella

¡Buenísimo! Joaquín Padilla ‘arrasa’ con esta increíble versión

La banda de La ruleta de la suerte sufre un cambio por primera vez en 13 años: “Ha caído una tradición”

Publicidad