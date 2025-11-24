El abogado José Manuel Rivero aconseja al fiscal general recusar al Tribunal Supremo

El abogado penalista, José Manuel Rivero, ha escrito un artículo recomendando al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, recusar al Tribunal Supremo por adelantar el fallo sin argumentarlo y de eso ha hablado durante la entrevista que ha concedido a Espejo Público. Rivero asegura que expone "su opinión ante una anomalía judicial" porque "se ha condenado a través de la publicación de un fallo de una sentencia que todavía no existe". Cuenta que para que exista una sentencia tiene que estar redactada y firmada y tienen que constar hechos probados "y aquí no sabemos todavía las razones y fundamentos". "Creo que hay una indefensión tremenda" asegura el abogado.

Además ha explicado que cuando no existe una sentencia y se publica una condena que trae el efecto que ya hemos conocido, entramos en la procedencia de la recusación.

Los tertulianos, en contra

Los tertulianos de Espejo Público no están de acuerdo con la argumentación de José Manuel Rivero y así se lo han hecho saber. El director del periódico El Mundo, Joaquín Manso, dice que "no es la primera vez que se publica el fallo sin conocer la sentencia, como en el caso de 'La Manada' o los ERE. Y asegura que la recusación no serviría para nada. Además se ha mostrado muy crítico con Rivero porque dice que defiende la recusación pero "ni él ha sabido argumentar porqué".

Elisa Beni también opina que se está olvidando de que los tribunales ponen una fecha para deliberación y para fallo y que se adelanta para evitar especulaciones.

Rivero se ha mostrado molesto por las críticas recibidas y porque, según él, los tertulianos no le han dejado terminar su argumentación.

