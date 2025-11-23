Antena 3 LogoAntena3
Nada volverá a ser igual

La banda de La ruleta de la suerte sufre un cambio por primera vez en 13 años: “Ha caído una tradición”

Joaquín Padilla ha compartido una imagen en redes sociales en las que manifiesta un cambio que nadie esperaba.

¡Buenísimo! Joaquín Padilla ‘arrasa’ con esta increíble versión

Julián López
Publicado:

Llevamos más de una década con la banda musical en La ruleta de la suerte, liderada por Joaquín Padilla, que le da mucha vida al programa con sus temazos en las diferentes pruebas.

Y nos encanta saber secretos y detalles de la banda musical, pues Joaquín Padilla suele compartir cosas en redes sociales. El cantante de La ruleta ha sorprendido con una foto con la que ha comunicado un cambio que ha sufrido tanto él como la banda... ¡por primera vez en 13 años!

Joaquín Padilla aparece en la instantánea con el pelo recogido, algo que señala que le “ha costado mucho”. Pues el vocalista, por primera vez en 13 años, ha grabado programas de La ruleta de la suerte sin su seña de identidad: el pelo suelto.

Además, no es solo un cambio que afecta al programa, sino también a su propia carrera musical, pues en más de 30 años, solo se subió a los escenarios con el pelo recogido en una ocasión. “Ha caído una tradición”, escribe el vocalista.

Eso sí, en su entorno aseguran que le queda muy bien el pelo recogido, ¿será esta su nueva imagen? Joaquín Padilla pregunta a sus fans si, en las siguientes grabaciones de La ruleta de la suerte, opta por mantener su fiel imagen, o si hace de esta excepción su nueva realidad. ¡Qué ganas de verlo en el programa!

