La pareja de Vanessa, en 'crisis' por la broma del fontanero falso: "Está creado con Inteligencia Artificial"

Vanessa le ha gastado una broma a su novio que se ha hecho viral en redes. Esta le hizo creer que había un fontanero posando para ella en casa, cuando la realidad era que estaba creado con Inteligencia Artificial.

Broma fontanero

La Inteligencia Artificial está cada vez más avanzada, tanto que a veces puede llevar a confusiones. Es justo lo que le ha ocurrido a Vanessa, que ha puesto en riesgo su pareja con una broma de TikTok.

Vanessa generó varias fotos gracias a la Inteligencia Artificial como si un fontanero sin camiseta posara para ella en casa. "Le íbamos dando prompts a ChatGPT y nos las iba generando", nos cuenta.

Al ver las fotos y cómo a medida que pasaba el tiempo el fontanero tenía menos ropa y se sentía más cómodo en casa de Vanessa, su novio iba perdiendo los nervios. ¡Una reacción que no ha pasado desapercibida en redes! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

¿Qué piensan los jóvenes?

Jóvenes sobre polarización y fiscal general y franco

Análisis sentencia fiscal general.

El abogado José Manuel Rivero aconseja al fiscal general recusar al Tribunal Supremo

El ministro Óscar López en Espejo Público.

Óscar López, sobre la condena al fiscal general: "Una cosa es acatar el fallo y otra es chuparse el dedo"

Elisa Beni responde con dureza a Lorena Ruiz -Huerta a propósito de la condena al fiscal general: "No se cercan los tribunales"

La abogada Lorena Ruiz -Huerta justificaba la concentración -protesta frente al Tribunal Supremo del fin de semana, donde varios centenares de personas manifestaban su rechazo al fallo de la sentencia contra el ya ex fiscal general del Estado. Los argumentos no eran del agrado de la periodista experta en tribunales, Elisa Beni.

Manuel García - Castellón analiza la renuncia del fiscal general: "Es una gran persona pero ha seguido consejos que no han sido buenos"

Álvaro García Ortiz ha renunciado a su cargo como fiscal general tras el fallo condenatorio del Tribunal Supremo. Manuel García- Castellón, juez jubilado de la Audiencia Nacional, analiza la decisión.

