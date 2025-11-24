La pareja de Vanessa, en 'crisis' por la broma del fontanero falso: "Está creado con Inteligencia Artificial"

La Inteligencia Artificial está cada vez más avanzada, tanto que a veces puede llevar a confusiones. Es justo lo que le ha ocurrido a Vanessa, que ha puesto en riesgo su pareja con una broma de TikTok.

Vanessa generó varias fotos gracias a la Inteligencia Artificial como si un fontanero sin camiseta posara para ella en casa. "Le íbamos dando prompts a ChatGPT y nos las iba generando", nos cuenta.

Al ver las fotos y cómo a medida que pasaba el tiempo el fontanero tenía menos ropa y se sentía más cómodo en casa de Vanessa, su novio iba perdiendo los nervios. ¡Una reacción que no ha pasado desapercibida en redes! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!