Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

Un debate sobre la importancia de la ideología en las relaciones de pareja ha provocado que la presidenta de 'OkDiario', Pilar Rodríguez Losantos, cuente lo que ella verdaderamente tiene en cuenta en este ámbito.

Losantos ha apartado la política para decir: "Aquí lo importante es que nos mantengan, da igual la ideología desde la que lo hagan".

Habla del "empoderamiento femenino" para asegurar que "ahora hay muchos hombres que buscan que les mantengamos" y ella, tal y como reafirma, se desvincula de esto.

"Aspiran a ocupar el antiguo rol de las mujeres"

"No puede ser", dice al respecto de que muchos hombres se aprovechen de mujeres que tienen puestos de responsabilidad, incluyéndose a ella misma en este grupo que define como "mujeres con una capacidad económica superior".

"Ha llegado un punto que muchos hombres aspiran a ocupar el antiguo rol que teníamos nosotras", expresaba mostrando desacuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.