Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Cambios Sociológicos

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

La periodista y colaboradora Pilar Rodríguez Losantos aparta a un lado la ideología de cara a buscar el amor y confiesa su mayor prioridad cargando contra muchos hombres.

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Un debate sobre la importancia de la ideología en las relaciones de pareja ha provocado que la presidenta de 'OkDiario', Pilar Rodríguez Losantos, cuente lo que ella verdaderamente tiene en cuenta en este ámbito.

Losantos ha apartado la política para decir: "Aquí lo importante es que nos mantengan, da igual la ideología desde la que lo hagan".

Habla del "empoderamiento femenino" para asegurar que "ahora hay muchos hombres que buscan que les mantengamos" y ella, tal y como reafirma, se desvincula de esto.

"Aspiran a ocupar el antiguo rol de las mujeres"

"No puede ser", dice al respecto de que muchos hombres se aprovechen de mujeres que tienen puestos de responsabilidad, incluyéndose a ella misma en este grupo que define como "mujeres con una capacidad económica superior".

"Ha llegado un punto que muchos hombres aspiran a ocupar el antiguo rol que teníamos nosotras", expresaba mostrando desacuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

La relación entre Isabel Pantoja y María del Monte.

¿Qué pasó entre Isabel Pantoja y María del Monte?: "Cuando no hay claridad, la pregunta se vuelve más obligatoria"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

Sonsoles Ónega
¡Increíble!

Sean Fabi, el clonador de los famosos, sorprende a Sonsoles Ónega con su recreación de la presentadora

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'
CASO KOLDO

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Ignacio Varela
Elecciones Andalucía

Los palos de Ignacio Varela, exasesor del PSOE, a María Jesús Montero y el PSOE: "Es una marioneta de Pedro Sánchez"

El exasesor de Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero, analista político y experto en demoscopia, hace una radiografía de las Elecciones de Andalucía 2026. Varela ha valorado las distintas campañas electorales de los partidos y advierte un oscuro horizonte al PSOE.

Choque entre Los Santos y Rodríguez
Elecciones Andalucía

Choque entre Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez a cuenta de las Elecciones de Andalucía: "El PSOE tendría que callarse por vergüenza torera"

Pilar Rodríguez Losantos y Víctor Gutiérrez no unen posturas al hablar de los errores detectados en los programas de detección precoz de cáncer de mama que influyen en las campañas electorales andaluzas.

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

Fernando Tejero en El Hormiguero

Fernando Tejero, sobre sus conciertos con Dani Martín en Valencia: "La vida me pone las cosas difíciles"

Publicidad