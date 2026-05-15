Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Policía

Laura García muestra los medios con los que trabaja, incluso los nuevos: "Dan absoluto asco"

La portavoz del sindicato de Policía JUPOL, Laura García, se manifiesta de forma contundente ante la precariedad que viven los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según denuncia.

Laura García, JUPOL

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Infinidad de calles recorridas en 25 años de servicio, no es un agente de Policía Nacional sino un vehículo cuyo cuentakilómetros muestra la sorprendente cifra de 600.000 km, según la foto que ha facilitado a Espejo Público Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL.

Ese coche patrulla ha hecho el equivalente a 15 vueltas a La Tierra. Las imágenes del estado del interior del dispositivo policial son acordes con el uso sufrido.

Es una de las tantas fotografías que han mostrado los representantes policiales para insistir una vez más en la denuncia que comparten con otros Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Llevan tiempo acusando al Ministerio del Interior de falta de medios. Reclaman que se produzca un cambio significativo de su situación, asegurando que no es muy distinta de la de la Guardia Civil en la guerra contra el narcotráfico que lidian en las costas del sur de España.

"Esta es la cochambre que tenemos en la Policía y la Guardia Civil"

Portavoz JUPOL

Sorprende la fórmula a la que tuvieron que recurrir para que renovaran ese vehículo. Según explica Laura García, los no escucharon a los agentes hasta que publicaron un vídeo en redes sociales parodiando el asunto y este se hizo viral.

"Dan absoluto asco"

Que los medios se deterioren con los años es lo normal, y para reforzar sus reivindicaciones la portavoz comenta el rápido deterioro de un equipamiento recién estrenado. Unos cascos que según afirma Laura destiñeron tras exponerse a la lluvia por primera vez.

La galería fotográfica del catálogo de los horrores de medios con los que cuenta la Policía Nacional no termina ahí y desde el sindicato policial denuncian la calidad insuficiente de los "chalecos antipinchazos individuales" que para mayor indignación tienen que compartir los agentes: "Han caducado hace bastantes años", asegura.

El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, sigue siendo

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Luis Fonsi, La Voz Kids

Avance exclusivo: Canta una canción de Fonsi delante de él… y pasa esto en La Voz Kids

Laura García, JUPOL

Laura García muestra los medios con los que trabaja, incluso los nuevos: "Dan absoluto asco"

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario
Cambios Sociológicos

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.
Así comienza el programa

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

Sonsoles Ónega
¡Increíble!

Sean Fabi, el clonador de los famosos, sorprende a Sonsoles Ónega con su recreación de la presentadora

La Inteligencia Artificial le ha permitido clonar a multitud de famosos. Entre ellos destacan algunos de nuestros colaboradores, como Tamara Gorro. ¡Y Sonsoles no se le ha resistido!

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'
CASO KOLDO

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Koldo compró billetes a Zaragoza para dos prostitutas que se dirigían a Zaragoza para hacer un trío con Ábalos bajo un supuesto "viaje de trabajo". Los mensajes que lo evidencian han sorprendido a los colaboradores.

Ignacio Varela

Los palos de Ignacio Varela, exasesor del PSOE, a María Jesús Montero y el PSOE: "Es una marioneta de Pedro Sánchez"

Choque entre Los Santos y Rodríguez

Choque entre Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez a cuenta de las Elecciones de Andalucía: "El PSOE tendría que callarse por vergüenza torera"

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

Publicidad