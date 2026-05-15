Policía
Laura García muestra los medios con los que trabaja, incluso los nuevos: "Dan absoluto asco"
La portavoz del sindicato de Policía JUPOL, Laura García, se manifiesta de forma contundente ante la precariedad que viven los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según denuncia.
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Infinidad de calles recorridas en 25 años de servicio, no es un agente de Policía Nacional sino un vehículo cuyo cuentakilómetros muestra la sorprendente cifra de 600.000 km, según la foto que ha facilitado a Espejo Público Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL.
Ese coche patrulla ha hecho el equivalente a 15 vueltas a La Tierra. Las imágenes del estado del interior del dispositivo policial son acordes con el uso sufrido.
Es una de las tantas fotografías que han mostrado los representantes policiales para insistir una vez más en la denuncia que comparten con otros Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Llevan tiempo acusando al Ministerio del Interior de falta de medios. Reclaman que se produzca un cambio significativo de su situación, asegurando que no es muy distinta de la de la Guardia Civil en la guerra contra el narcotráfico que lidian en las costas del sur de España.
"Esta es la cochambre que tenemos en la Policía y la Guardia Civil"
Sorprende la fórmula a la que tuvieron que recurrir para que renovaran ese vehículo. Según explica Laura García, los no escucharon a los agentes hasta que publicaron un vídeo en redes sociales parodiando el asunto y este se hizo viral.
"Dan absoluto asco"
Que los medios se deterioren con los años es lo normal, y para reforzar sus reivindicaciones la portavoz comenta el rápido deterioro de un equipamiento recién estrenado. Unos cascos que según afirma Laura destiñeron tras exponerse a la lluvia por primera vez.
La galería fotográfica del catálogo de los horrores de medios con los que cuenta la Policía Nacional no termina ahí y desde el sindicato policial denuncian la calidad insuficiente de los "chalecos antipinchazos individuales" que para mayor indignación tienen que compartir los agentes: "Han caducado hace bastantes años", asegura.
El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, sigue siendo
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