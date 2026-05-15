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Mañana, a las 22:00h

Avance exclusivo: Canta una canción de Fonsi delante de él… y pasa esto en La Voz Kids

El pequeño, de 10 años, llega a las Audiciones a ciegas dispuesto a cumplir uno de sus grandes sueños sobre el escenario de La Voz Kids con 'Roma', el tema de Luis Fonsi y Laura Pausini.

Luis Fonsi, La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Mañana llega una nueva gala de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. En ella veremos a Enzo un talent que se sube al escenario de La Voz Kids con una apuesta muy especial: interpretar una canción de Luis Fonsi delante del propio artista. Un reto nada fácil con el que espera conquistar a los coaches.

Con solo 10 años, el talent afronta una de las actuaciones más importantes de su vida, dispuesto a demostrar su sensibilidad y su voz en una noche llena de nervios y emoción. Y para eso ha elegido 'Roma' la canción que el puertorriqueño interpreta junto a Laura Pausini.

¿Cómo reaccionará Fonsi al escuchar una de sus canciones en plena Audición a ciegas?

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