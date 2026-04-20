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Circulación ferroviaria

Reestablecida la circulación tras retrasos en los trenes AVE Madrid-Andalucía por incidencia en una maquinaria a horas de comenzar la Feria de Abril

Este domingo, también se registraron demoras en los servicios comerciales de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía.

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Retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Andalucía | atresplayer.com

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Ángela Clemente
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Contando las horas para que la Feria de Abril de Sevilla comience, conocíamos una noticia que afectaba a quienes se desplazaban desde Madrid. Los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía registraban retrasos por una incidencia en una maquinaria de vía.

Es una información que confirma el administrador de la infraestructura ferroviaria Adif en la red social "X". Desde la empresa pública señalaban que se está trabajando para solucionar esta incidencia con la mayor brevedad posible.

Por el momento, no se conoce la magnitud exacta de los retrasos ni el número de trenes que se han visto afectados. Se recomienda a los viajeros que consulten el estado de su tren previo desplazamiento a la estación.

Ahora, cerca del mediodía, la situación "tiende a normalizarse", apuntan desde la operadora. El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado en su cuenta en X de que una vez apartada la maquinaria afectada por la incidencia quedan libres ambas vías. De este modo, la circulación poco a poco se irá reestableciendo.

En las últimas horas, también se han registrado demoras en los servicios comerciales de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía debido a una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra que afectó a trenes de Renfe AVE y Avant.

Feria de Abril

Sevilla levanta cada primavera una ciudad provisional en el barrio de Los Remedios con más de mil casetas, calles perfectamente trazadas y una gran portada iluminada con más de 28.000 bombillas que convierten el recinto en el epicentro social de la ciudad entre el 21 y el 26 de abril.

Este año, la portada combina referentes arquitectónicos de la ciudad, entre ellos el Pabellón de Portugal de la Expo del 29 y elementos del Cenador de Carlos V del Real Alcázar, logrando una altura de 40 metros.

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