Investigamos el Tinder 'anti-fachas': "Esta polarización supone un paso atrás como sociedad"

La ideología política también se ha colado en las aplicaciones para ligar. Marga Canaves ha investigado una plataforma dirigida específicamente a personas de izquierdas y ha comprobado cómo muchos usuarios convierten las ideas políticas en un requisito imprescindible para encontrar pareja. Durante su reportaje, la periodista conversa con varios perfiles que rechazan de forma tajante mantener relaciones con personas de derechas y descubre los filtros ideológicos que exige la aplicación.

"Fachas no"

Marga asegura que lo que más le ha llamado la atención son "las opiniones muy polarizadas" que ha encontrado dentro de la aplicación. Dice que muchos usuarios consideran la ideología política algo "fundamental" para iniciar una relación y añade que algunos se niegan "rotundamente" a tener cualquier vínculo sentimental con personas de derechas.

Durante la investigación, Marga Canaves conversa con varios usuarios y descubre mensajes especialmente duros contra quienes piensan diferente. Algunos aseguran que "no aguantan" a personas de derechas o que jamás tendrían una relación con alguien 'facha'.

¿Qué opinan la gente?

Las opiniones también chocan fuera de la aplicación. Algunas personas entrevistadas en la calle aseguran que no tendrían problema en salir con alguien de ideología diferente, mientras otras creen que conocer previamente las ideas políticas puede ayudar a evitar conflictos futuros.

Entre los colaboradores de Espejo Público también hubo debate. Algunos defendieron que compartir visión del mundo facilita las relaciones sentimentales, aunque consideran excesivo excluir completamente a quien piensa distinto. Otros fueron mucho más críticos y aseguran que esta aplicación refleja “la polarización” que vive actualmente la sociedad española.

"El amor debería estar por encima de cualquier ideología política"

Incluso hubo quien defendió que “las personas de derechas son más tolerantes con quienes piensan diferente”, mientras otros insistieron en que el amor debería estar por encima de cualquier ideología política.

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