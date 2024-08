Una joven debe 1.500 euros a los bomberos por meter una pizza en el microondas: "Por suerte no hubo heridos"

Algo tan simple como calentar la cena en el microondas le va a costar a una joven 1.500 euros. La protagonista de este incidente es Natalia Álvarez, una española que está viviendo en Sídney, Australia, y que no se esperaba las repercusiones que tendría tratar de calentar un trozo de pizza.

La joven estaba volviendo de trabajar y optó por una cena rápida, para lo que en lugar de bajar varios pisos a calentar la pizza en el horno, decidió probar suerte con el microondas. Esta se acabó quemando, y al abrir el microondas el humo hizo saltar las alarmas de incendio del edificio. El inmueble tuvo que ser desalojado, como muestra la propia Natalia Álvarez en su cuenta de X, en una publicación que ya se ha hecho viral. En la misma se podía leer: "Adivinad quién poniendo una pizza en el microondas hizo saltar la alarma de incendios y debe 1500€ a los bomberos de Sídney, me quiero morir".

"No hubo heridos"

Espejo Público ha querido contactar con la joven, para conocer algo de esta llamativa historia. Natalia ha comenzado su intervención clarificando que lo ocurrido no fue "nada grave (...) por suerte no hubo heridos ni nada". Aun así, tras la traumática experiencia, promete "no tocar ningún microondas nunca más en mi vida, y si puedo no cocinar, ojalá también".

La española asegura que intentó advertir lo antes posible que "no había pasado nada, no había nada quemado, no había ningún herido, que no vinieran los bomberos, que estaba todo bien", pero no surtió efecto. Aparentemente, nada más sonar la alarma, los bomberosemprendieron el camino a su edificio.

"La gente tuvo que bajar con la toalla"

"Tuvieron que desalojar a todo el mundo, yo tuve que hacer como que no sabía qué había pasado, porque me dijeron que no lo dijeses, porque claro, la gente tuvo que bajar con la toalla, como les hubiese pillado", revela, antes de confesar que se sintió "fatal". Natalia Álvarez finalmente decidió confesar a sus amigos que era ella quien se encontraba detrás del humo. A raíz de ahí tuvo "una charla con la jefa, y me dijo que me tocaba a mí pagar el que hubiesen venido los bomberos", sostiene.

Al ser preguntada si meter un trozo de comida supone realmente una negligencia, la española reconoce: "Obviamente, es una negligencia por mi parte meter un trozo de pizza durante 8 minutos, eso ha quedado claro. Tendría que haber estado pendiente de ir abriendo y ver cómo estaba la pizza, ya está aprendida la lección".

Con respecto a la elevada cifra de dinero a pagar, Natalia Álvarez recuerda que en Australia los salarios más altos. Además, decidió crear un 'crowdfunding', para tratar de pagar los 1.500 euros, que ha conseguido donaciones por un valor de cerca de 700 euros.