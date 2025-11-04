'Una Ventana al Mundo'
Josep Borrell, sobre el polémico perdón a México del ministro Albares por el pasado colonial: "En nuestra historia hay grises y negros"
El ministro de exteriores José Manuel Albares del Gobierno ha dado un controvertido discurso en el que expresa una suerte de disculpas de España a México por la conquista de América y los hechos sucesivos. 'Una Ventana al Mundo', con Josep Borrell analiza esta y el resto de la actualidad internacional.
- Albares reconoce "injusticias" por parte de España en la historia con México y Sheinbaum lo celebra
- Borrell, sobre la amenaza de guerra en Europa en su nueva sección ‘Una ventana al mundo': "La OTAN ha dicho firmeza, pero prudencia"
- Josep Borrell, sobre la amenaza de aranceles a España: "Trump es uno de los personajes más ignorantes del mundo”
El actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el foco de una nueva polémica a raíz de un discurso en el Instituto Cervantes. Albares ha lamentado el "dolor y la injusticia hacia los pueblos originarios" de América por parte de los conquistadores españoles. Sus palabras las agradecía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El ex vicepresidente de la Comisión Europea, anterior alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y también exministro de Exteriores de España, Josep Borrell ha valorado en Espejo Público lo manifestado por Albares.
Desde el Partido Popular han manifestado su total disconformidad con el ministro Albares. Alberto Núñez Feijóo por ejemplo ha expresado que él no se avergüenza de la historia de España. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha exigido la dimisión del titular de Exteriores, por desprestigiar a España, consideran.
"En nuestra historia hay grises y negros"
"Españoles lucharon contra españoles"
El análisis de Josep Borrell sobre este 'incidente diplomático interno' pasaba por admitir de episodios dotados de cierta oscuridad en la historia del país. Reconocía que los hechos violentos sucedieron "como en cualquier conquista" y el derivado sufrimiento de los pueblos indígenas de lo que ahora, cientos de años después, se llama México.
El experto en diplomacia hacía una reflexión de varios acontecimientos históricos que conectan España con México para sentenciar lo siguiente: "Hubo violencia en la conquista, como violencia en la independencia".
Borrell descartaba que Albares hubiera pedido perdón y consideraba acertadas las formas del actual titular de exteriores.
