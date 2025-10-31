Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

México-España

Albares reconoce "injusticias" por parte de España en la historia con México y Sheinbaum lo celebra

Claudia Sheinbaum ha celebrado las palabras del ministro refiriéndose a ellas como la primera vez en la que un miembro del Gobierno español lamenta las injusticias que se llevaron a cabo durante la Conquista de México.

El ministro de Asuntos Exteriores, Uni&oacute;n Europea y Cooperaci&oacute;n, Jos&eacute; Manuel Albares, preside la inauguraci&oacute;n de la exposici&oacute;n 'La mitad del mundo. La mujer en el M&eacute;xico ind&iacute;gena', a 31 de octubre de 2025, en Madrid (Espa&ntilde;a). La exposici&oacute;n ha sido organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia de M&eacute;xico (INAH).

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). La exposición ha sido organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).Gustavo Valiente / Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido este miércoles en el Instituto Cervantes que hubo “dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios en la historia compartida de España y México. En su discurso, en el marco de la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México Indígena”, Albares ha declarado que “ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”. El ministro considera además que toda historia "tiene claroscuros".

Albares considera que las relaciones entre España y México "son de las más intensas que puedan tener dos países en el mundo", y a este respecto destacó que España es el segundo mayor inversor en México detrás de los Estados Unidos, "y la inversión mexicana en España, que crece cada año, supera los 30.000 millones de euros".

Horas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha celebrado las palabras del ministro, refiriéndose a ellas como la primera vez en la que un miembro del Gobierno español lamenta las injusticias que se llevaron a cabo durante la Conquista de México. “Enhorabuena por este primer paso, canciller español”, expresó la mandataria en la rueda de prensa matutina, conocida también como "La mañanera". “El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos”, ha añadido.

México espera el perdón de España

La semana pasada, la presidenta de México recordaba que su Gobierno seguía esperando el perdón de España por el pasado colonial. Esta petición se declaró en el año 2019 por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una carta enviada al rey Felipe VI y que supuso el mayor choque diplomático entre ambos países en décadas. "México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca disculpas o resarcimientos políticos que convengan", indicaba la carta.

En el año 2022, López Obrador propuso una "pausa" en las relaciones con España debido a que, según el expresidente, autoridades y empresas españolas se habían aprovechado de la nación mexicana. "Vale más darnos un tiempo, hacer una pausa. A lo mejor cuando cambie el Gobierno (mexicano) ya se restablecen las relaciones", afirmó. El mandatario aseguró entonces que los españoles ven a México "como tierra de conquista", y que darse un tiempo es necesario porque "no queremos que nos roben". "Nos saqueaban", añadió.

Sin embargo, la mandataria mexicana señaló en su rueda de prensa matutina de hace tres días que "con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones ".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo en su declaración por el caso Koldo en el Senado

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Publicidad

España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). La exposición ha sido organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

Albares reconoce "injusticias" por parte de España en la historia con México y Sheinbaum lo celebra

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la dana

Un vídeo muestra a Pradas el día de la DANA compartiendo con varios técnicos preocupación por el barranco del Poyo

Mazón

La jueza incorpora a la causa de la DANA el listado de llamadas de Mazón del 29-O

Carlos Mazón
DANA

Mazón no atendió dos llamadas de Pradas la tarde de la DANA para informarle sobre el aviso Es-Alert

Princesa Leonor y Felipe VI
Leonor

Leonor cumple 20 años con más presencia institucional y en la recta final de su formación militar

Imagen de archivo de Juan Carlos I.
Casa Real

El rey emérito no asistirá a los actos oficiales del 50 aniversario de la monarquía en España

Felipe VI presidirá los actos centrales del 21 de noviembre en el Congreso y el Palacio Real por los 50 años de la monarquía en España.

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados
Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid avala reclamar el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

En el registro no incluyen a Air Europa. La Audiencia de Madrid contesta que los registros solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deberán "limitarse" al objeto de la investigación, "con exclusión de lo relativo a Globalia, Air Europa y África Center, por las razones que ya hemos expuesto en otras muchas resoluciones".

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón durante la DANA

La jueza pide a la periodista que comió con Mazón el día de la DANA el tique del aparcamiento para conocer la hora exacta del encuentro

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

Sánchez y Alejo Miranda

El PP estudiará si Sánchez incurrió en falso testimonio mientras el PSOE dice que salió "reforzado y airoso"

Publicidad