"Me quedé dormido en cinco segundos": así drogaban y robaban a hombres en plena cita

Una nueva técnica de robo está acechando las redes sociales. Una banda de personas procedentes de América Latina utiliza apps de citas para quedar con hombres adinerados, drogarles y robarles en sus propias casas. Espejo Público ha podido hablar con una de las víctimas y ha ofrecido información de primera mano sobre el modus operandi de este grupo.

Celeste y Sara son dos mujeres extranjeras, recién llegadas a España, y utilizan aplicaciones de citas para ponerse en contacto con sus víctimas en Madrid y Barcelona. El patrón siempre es el mismo: aprovechan cuando el hombre con el que han quedado se despista para meter un fármaco, benzodiacepinas, en su bebida, para que de esta manera pierda el conocimiento y puedan llevarse todo lo que puedan: dinero, relojes, móviles... Todo lo que hubiera de valor en la casa de la víctima.

El testimonio de Alfonso, una de las víctimas

Nuestro programa ha podido ponerse en contacto con Alfonso, una de las víctimas. "Yo las conocí hace aproximadamente un año y medio. Conocí a una chica, que me dijo que venía de Colombia a Madrid, de vacaciones", relata Alfonso. "Quedamos sobre las cuatro y media en vernos. Ella me llamó y me dijo que vendría con una prima suya, que no tenía con quién dejarla".

La víctima explica de qué manera consiguieron entrar en su casa: "Nos fuimos a tomar una cerveza y después me insinuaron que nos fuéramos a un sitio más tranquilo". Fue en ese momento exacto en el que Alfonso ofreció su casa.

"Me quedé dormido. Me desperté a la mañana siguiente"

"En mi casa empezamos a beber. Allí una de ellas se fue al cuarto de baño y volvió con una cerveza. Después me besó y de su boca me dio de la cerveza. A los cinco segundos me quedé dormido. Me desperté a la mañana siguiente", cuenta Alfonso, dejando atónitos a los colaboradores.

"Me llevaron al hospital y me hicieron muchas revisiones. Allí detectaron que había un producto, que yo no recuerdo el nombre, que fue lo que causó la inconsciencia", continúa explicando la víctima. Sin embargo, estas dos mujeres no actuaban solas, en la banda había cuatro hombres más. Ahora todos ellos han sido detenidos y están a la espera de juicio.

