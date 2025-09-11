Antena 3 LogoAntena3
Borrell, sobre la amenaza de guerra en Europa en su nueva sección ‘Una ventana al mundo': "La OTAN ha dicho firmeza, pero prudencia"

El ex alto representante para Asuntos Exteriores de la UE estrena su sección 'Una ventana al mundo... con Josep Borrell', donde habla de todas las claves de la actualidad internacional.

Josep Borrell en Espejo Público.

Espejo Público
Publicado:

Josep Borrell, ha estado hoy en Espejo Público estrenando su nueva sección 'Una ventana al mundo'. En este novedoso espacio, el ex alto representante para Asuntos Exteriores de la UE explicará todas las claves de la actualidad internacional. Esta sección llega en un momento inmejorable, si tenemos en cuenta todo lo que está ocurriendo en el mundo, desde la masacre de Gaza a lo último de la Guerra entre Ucrania y Rusia.

Sobre esto último, Borrell ha analizado el lanzamiento de 19 drones rusos sobre el espacio aéreo de Polonia. Putin se ha defendido asegurando que se trata de un accidente, mientras que Polonia cree que es un ataque deliberado. La OTAN no tardó en pronunciarse al respecto. Para Borrell, la respuesta de la alianza ha sido mesurada, con "firmeza, pero prudencia", ya que no hablan de ataque, sino de violación del espacio aéreo, "porque a los ataques se responde". Con respecto a la intencionalidad del ataque, el ex Alto Representante de la UE no ha querido pronunciarse.

"Nadie le ha dado importancia a la letra pequeña del artículo 5 hasta que Trump nos las ha hecho leer"

Borrell también ha hecho hincapié en que la aplicación del artículo 5 de la OTAN, aquel que habla de que en caso de ataque armado contra un estado miembro en Europa o América del Norte, será considerado un ataque contra toda la alianza, no necesariamente conllevaría que todos los estados te defiendan, ya que establece que cada uno puede responder de la manera que considere oportuna. Una letra pequeña a la que nadie había dado importancia hasta que Trump "nos la he hecho leer", según Borrell, quien cree que el presidente de Estados Unidos no tiene ningún interés en tener un conflicto con Putin.

Sobre la excesiva dependencia de Europa con Estados Unidos, Borrell opina que es el momento de elegir entre la autonomía europea o el "vasallaje". Para él, hay estados que "aceptan el vasallaje porque les conviene" la protección estadounidense. El ex Alto Representante de la UE cree que, durante la crisis arancelaria, la posición negociadora de la Unión se ha visto condicionada por el temor a que "Estados Unidos nos dejara solos en Ucrania". "No se gana una guerra comercial contra el país cuyo ejército te defiende", ha explicado.

Josep Borrell en Espejo Público.

Borrell, sobre la amenaza de guerra en Europa en su nueva sección 'Una ventana al mundo': "La OTAN ha dicho firmeza, pero prudencia"

