José Peláez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Ha ido a echarse unas risas"

Susanna Griso pedía a los colaboradores de Espejo Público que hicieran una primera valoración, tras ensalzar el que a sus ojos era el único interrogatorio útil a Pedro Sánchez, del a senadora de UPN, María del Mar Caballero Martínez.

El escritor y periodista de 'El Norte de Castilla' o 'ABC', José Peláez, analizaba con un tono muy críticola comparecencia del presidente del Gobierno.

"He visto felpudos con más dignidad"

Peláez acusaba a Sánchez de hacer un desprecio a las Cortes Generales una vez más y de ir "a echarse unas risas" a la comisión que investiga los presuntos delitos de Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Koldo García, así como el origen del dinero en efectivo que entregaba el PSOE a sus altos cargos, por si existiera financiación irregular. El presidente del Gobierno llegaba a calificar de "circo" este mecanismo de control democrático y consideraba que "es una perdida de tiempo".

La crítica más feroz del periodista sin embargo era contra los socios del Gobierno, a quienes tachaba de lacayos, por sus intervenciones en la comisión y sus preguntas cómplices al presidente: "La izquierda de este país es absolutamente lacaya (...) He visto felpudos con más dignidad".

