Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Comisión Koldo

José Peláez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Ha ido a echarse unas risas"

El periodista y escritor ha hecho un contundente análisis sobre la declaración del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez comparecía en la comisión que investiga posibles irregularidades del caso Koldo y del Partido Socialista.

José Peláez

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Susanna Griso pedía a los colaboradores de Espejo Público que hicieran una primera valoración, tras ensalzar el que a sus ojos era el único interrogatorio útil a Pedro Sánchez, del a senadora de UPN, María del Mar Caballero Martínez.

El escritor y periodista de 'El Norte de Castilla' o 'ABC', José Peláez, analizaba con un tono muy críticola comparecencia del presidente del Gobierno.

"He visto felpudos con más dignidad"

Peláez acusaba a Sánchez de hacer un desprecio a las Cortes Generales una vez más y de ir "a echarse unas risas" a la comisión que investiga los presuntos delitos de Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Koldo García, así como el origen del dinero en efectivo que entregaba el PSOE a sus altos cargos, por si existiera financiación irregular. El presidente del Gobierno llegaba a calificar de "circo" este mecanismo de control democrático y consideraba que "es una perdida de tiempo".

La crítica más feroz del periodista sin embargo era contra los socios del Gobierno, a quienes tachaba de lacayos, por sus intervenciones en la comisión y sus preguntas cómplices al presidente: "La izquierda de este país es absolutamente lacaya (...) He visto felpudos con más dignidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Pedro Sánchez en Espejo Público.

La respuesta de Pedro Sánchez que ha provocado el enfado del presidente de la 'comisión Koldo': "Esto es un circo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

José Peláez

José Peláez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Ha ido a echarse unas risas"

Horten

Horten vuelve a casa diez meses después de la DANA : "Una parte de nuestro corazón está necrosado desde entonces"

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

Pedro Sánchez en Espejo Público.
comisión 'Caso Koldo'

La respuesta de Pedro Sánchez que ha provocado el enfado del presidente de la 'comisión Koldo': "Esto es un circo"

Pedro Sánchez en la comisión Koldo
Comisión Koldo

El surrealista momento de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, a propósito de 'La Banda del Peugeot': "En el coche no caben tantos"

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Arturo Valls: "¡No doy una!"
En El Hormiguero

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Arturo Valls: "¡No doy una!"

Las hormigas le han propuesto un divertido juego al presentador del 1%.

Dani Martín en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Dani Martín pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

El cantante visita El Hormiguero, donde se siente como en casa, para presentar su nueva gira.

¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio

¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio

Situación inédita en El 1%: ¡sólo una concursante supera la pregunta del 15%!

Situación inédita en El 1%: ¡sólo una concursante supera la pregunta del 15%!

Sin pedida de mano en Nueva York por culpa de la pregunta del 20%: “Viaje a Cuenca”

Sin pedida de mano en Nueva York por culpa de la pregunta del 20%: “Viaje a Cuenca”

Publicidad