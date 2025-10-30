Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

La concursante ha sabido completar muy bien este panel de La ruleta de la suerte.

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En este panel de “Llegó el aguafiestas”, Sara, la concursante del atril azul, ha caído en el gajo ‘Exprés’ y ha arriesgado muchísimo ya que lo ha levantado sin saber la solución completa.

El panel decía: “Llegó el aguafiestas: Me rizó el pelo… y dice mi hermano que parezco una oveja”. Aunque con nervios, Sara lo ha hecho fenomenal y ha conseguido acertar el ‘Exprés’ a tiempo.

Ni siquiera Jorge Fernández estaba seguro de que la concursante pudiera acertar. ¡Revive este momentazo en el video de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Carlos Mazón

El anuncio de Carlos Mazón de una comparecencia despierta las especulaciones: "Este acto de rebeldía toca a su fin"

Pablo Motos se 'pasa de la raya': "Somos dan vanidosos que creemos que nuestra especie es la mejor y, a lo mejor, somos la peor"

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto: firma su mejor mes en más de un año

cebo

Todo lo que hay detrás de las memorias del rey Juan Carlos I, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte

Pamplona.
VIOLACIÓN EN PAMPLONA

Los autores de la violación grupal de Pamplona tenían una orden de expulsión y vivían en un asentamiento ilegal

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo
MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

La concursante ha sabido completar muy bien este panel de La ruleta de la suerte.

Paco Marhuenda
Comisión Koldo

Paco Marhuenda, sobre Pedro Sánchez: "Es un gran farsante"

El periodista no ha dudado en cargar contra el presidente del Gobierno por sus declaraciones y su actitud en la comisión del Senado conformada para investigar el 'caso Koldo' y su relación con una presunta financiación irregular en el PSOE.

Rubén Amón.

Las nuevas gafas 'retro' de Pedro Sánchez en el Senado de las que todo el mundo habla: "Le ven más atractivo"

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

Lomo de cerdo con nueces

Arguiñano: lomo de cerdo con nueces, una receta muy sencilla con una combinación perfecta de sabores

Publicidad