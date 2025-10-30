MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE
Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo
La concursante ha sabido completar muy bien este panel de La ruleta de la suerte.
En este panel de “Llegó el aguafiestas”, Sara, la concursante del atril azul, ha caído en el gajo ‘Exprés’ y ha arriesgado muchísimo ya que lo ha levantado sin saber la solución completa.
El panel decía: “Llegó el aguafiestas: Me rizó el pelo… y dice mi hermano que parezco una oveja”. Aunque con nervios, Sara lo ha hecho fenomenal y ha conseguido acertar el ‘Exprés’ a tiempo.
Ni siquiera Jorge Fernández estaba seguro de que la concursante pudiera acertar. ¡Revive este momentazo en el video de arriba!
