Sara se la juega y resuelve el ‘Exprés’ sin saber el panel completo

En este panel de “Llegó el aguafiestas”, Sara, la concursante del atril azul, ha caído en el gajo ‘Exprés’ y ha arriesgado muchísimo ya que lo ha levantado sin saber la solución completa.

El panel decía: “Llegó el aguafiestas: Me rizó el pelo… y dice mi hermano que parezco una oveja”. Aunque con nervios, Sara lo ha hecho fenomenal y ha conseguido acertar el ‘Exprés’ a tiempo.

Ni siquiera Jorge Fernández estaba seguro de que la concursante pudiera acertar. ¡Revive este momentazo en el video de arriba!