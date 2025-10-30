A partir de las 17:00
Todo lo que hay detrás de las memorias del rey Juan Carlos I, esta tarde en Y ahora Sonsoles
Las memorias del rey emérito están a punto de publicarse en Francia y ya se conocen algunos detalles del escrito. Hoy, analizamos algunos de los fragmentos y la entrevista que ha concedido el emérito.
Juan Carlos I ha concedido algunas entrevistas a la prensa francesa con motivo del lanzamiento de sus memorias el próximo 5 de noviembre en Francia. En él, narra su papel como Jefe de Estado en los momentos clave de nuestro país o su relación con todos los miembros de su familia.
El emérito ha concedido una entrevista a la prensa francesa explicando por qué publica sus memorias y algunos avances de estas. Hoy, lo analizamos en el programa.
No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3, todos los detalles de las memorias del rey Juan Carlos I. ¡Te esperamos!
