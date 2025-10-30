Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Se cumplirá su profecía?

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

El miedo ha llevado a Suna de nuevo hasta Frikye. La vidente le hecho una advertencia: su felicidad depende de una sola decisión.

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

Publicidad

Suna ha vuelto a visitar a la vidente Frikye, incapaz de librarse del miedo que le dejó su última predicción. La joven está convencida de que la profecía se ha cumplido ya que una vida se ha perdido, tal y como la mujer le advirtió.

Aterrada, Suna le ha preguntado si su destino esconde más tragedias. Frikye le ha dicho que sí: que las sombras seguirán acompañándola, y que volverá a ver cómo sus palabras se hacen realidad.

Desesperada, Suna le ha pedido respuestas. Quiere saber si Ferit y ella acabarán juntos. Tras escucharla, la mujer le ha dicho que el destino solo cambia cuando uno se atreve:

“A veces hay que tomar medidas valientes para cambiar tu vida”, le ha advertido.

Antes de marcharse, Frikye le ha dicho algo que Suna no podrá olvidar: “Si no actúas, estarás condenada a vivir lo que otros han escrito para ti”. La hermana de Seyran ha salido de allí con una decisión en el corazón. Tal vez, para cambiar su destino y acercarse a Ferit, tenga que hacer algo impensable… incluso traicionar a su hermana.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre
Su gran amor

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica
Contenido extra

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

"Échame de menos": las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico acidente que acabó con su vida
Su última despedida

“Échame de menos”: las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Lo que parecía una visita divertida terminó siendo su último adiós. A pesar de que no hubo reconciliación, supieron ser una familia unida. ¡Hasta siempre, Timur!

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelve una persona del pasado de Marta

Marta recibe una inquietante llamada de alguien de su pasado.

Tasio

Capítulo 425 de Sueños de libertad; 29 de octubre: la nueva empresa quiere el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Andrés

¡Andrés ha salido del coma! El joven despierta y Damián da la noticia a la familia

Irene y Cristina

Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

Publicidad