¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

Suna ha vuelto a visitar a la vidente Frikye, incapaz de librarse del miedo que le dejó su última predicción. La joven está convencida de que la profecía se ha cumplido ya que una vida se ha perdido, tal y como la mujer le advirtió.

Aterrada, Suna le ha preguntado si su destino esconde más tragedias. Frikye le ha dicho que sí: que las sombras seguirán acompañándola, y que volverá a ver cómo sus palabras se hacen realidad.

Desesperada, Suna le ha pedido respuestas. Quiere saber si Ferit y ella acabarán juntos. Tras escucharla, la mujer le ha dicho que el destino solo cambia cuando uno se atreve:

“A veces hay que tomar medidas valientes para cambiar tu vida”, le ha advertido.

Antes de marcharse, Frikye le ha dicho algo que Suna no podrá olvidar: “Si no actúas, estarás condenada a vivir lo que otros han escrito para ti”. La hermana de Seyran ha salido de allí con una decisión en el corazón. Tal vez, para cambiar su destino y acercarse a Ferit, tenga que hacer algo impensable… incluso traicionar a su hermana.