Las frases más destacadas de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo': "Esto es un circo"

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación por el 'caso Koldo' en el Senado. Uno de ellos es que admite haber cobrado dinero en efectivo del PSOE, pero nunca por encima de mil euros. La comisión ha comenzado este jueves a las 09.00 horas y en ella participan todos los grupos parlamentarios, excepto el PNV.

La comisión de investigación lleva ya casi 90 comparecencias, entre ellas la de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas, Elma Saiz, el exministro José Luis Ábalos, el exministro y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, entre otros.

Se mantiene el mismo formato que en las anteriores comparecencias: 50 minutos por grupo para interrogara Sánchez y el orden de intervención será de menor a mayor representación, es decir, que el PP será el último en preguntar.

La ironía de Sánchez

Al inicio de su intervención ha protagonizado un rifirrafe con el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, con acusaciones cruzadas y llamadas al orden a senadores socialistas. Ha sido durante las preguntas de la senadora de María del Mar Caballero (UPN) cuando Suárez ha tenido que intervenir para apostillar que se estaba realizando una pregunta "muy concreta" sobre si había recibido pagos en metálico en la sede de Ferraz.

La senadora Caballero insistía en que el presidente del Gobierno respondiera con un "sí" o un "no" a su pregunta mientras el jefe del Ejecutivo trataba de explicar la financiación del PSOE. "Entiendo que quiera extender el tiempo lo que crea oportuno", intervino el presidente de la comisión, que le avisa de que si cree que "abusa" de esa conducta se verá "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos.

Ante esto, Sánchez ha tirado de ironía para responder al del PP: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión, es un sarcasmo". Una declaración que ha provocado la réplica de Eloy Suárez, que le ha advertido que no va a discutir con él, que el protagonista es él. "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha añadido.

Sánchez: "Esto es un circo"

El presidente Sánchez asegura que en realidad no es una "comisión de investigación" sino que se trata de "comisiones de difamación" porque pretende "desviar el tiro" sobre la situación que realmente vive España y suponen "un circo", reprochaba Sánchez en el turno de respuesta a la senadora de UPN María Caballero.

Sánchez ha vuelto a repetir el calificativo de "comisión de difamación" al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo y Eloy Suárez ha informado de que esas palabras serán retiradas del diario de sesiones.

El presidente de la comisión vuelve a reprochar ese calificativo a la comisión del Senado que lleva un año y medio trabajando y le ha pedido respeto para la Cámara. "Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión", le ha contestado el líder socialista. "Esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución, será su responsabilidad como máximo representante de este país", le ha replicado el presidente de la comisión.

Soles, lechugas y chistorras

El presidente Sánchez reconoce que no sabe a qué se referían Koldo García y el exministro José Luis Ábalos cuando se referían a "chistorras", "lechugas" y "soles".

"No se a qué se refiere, nosotros no utilizamos esos términos en clave", ha indicado antes de cargar contra el PP señalando que había otras organizaciones que hablaban de "magdalenas y bizcochos" en referencia al "PP de Valencia". También asegura que en el PSOE no se cobran sobresueldos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.