La solución de Paco Vázquez, ex PSOE, tras la retirada de apoyo de Junts al Gobierno: "Una operación Tamames"

Un nuevo terremoto afecta al Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez tras el anuncio de Junts per Catalunya. Los de Carles Puigdemont han decidido la ruptura total de negociaciones con el Ejecutivo.

Las discrepancias de Paco Vázquez con la formación en la que militó décadas, son públicas y manifiestas desde hace más de 10 años, siendo diputado en el Congreso y alcalde de A Coruña. Sus críticas se han repetido hoy, califica al Gobierno de "social-comunista".

"Es un brindis al sol"

El análisis del expolítico coincide con el de otros muchos analistas. Considera que no tendrá mayores consecuencias: "No tiene aplicación práctica", ha asegurado.

La prioridad debe ser la convocatoria de elecciones, y estudiar cómo hacerlo, la preocupación; sin dejarse distraer por "la noticia del día".

Moción de censura, necesaria

Paco Vázquez aprecia que solo existe una solución posible que saque la política de la situación actual, y esta es la moción de censura instrumental, con el objetivo de convocar elecciones generales: "Un voto de censura transaccional como hubo con Tamames. Que se buscara una persona neutra, de prestigio".

El expolítico descartaba que el primer nombre que se ha puesto sobre la mesa fuera una propuesta que pudiera prosperar: "No creo que Miquel Roca, por su vinculación con Cataluña lo aceptara".

"La única forma (…) sería convocando elecciones"

Insistía Paco Vázquez en que la salida a este, cada vez mayor, bloqueo de la política pasa por constituir un Gobierno de transición que en el plazo de unos pocos meses convoque un adelanto electoral, que de lugar a una nueva configuración de fuerzas en el Congreso de los Diputados: "Una operación Tamames", recordando la moción de censura planteada en su día por Vox.

Sin embargo se mostraba claramente pesimista con la posibilidad de que su idea pueda ser llevada a cabo y tampoco el Ejecutivo va a adelantar los comicios pese a no contar ya con ninguna mayoría, ni existir posibilidad remota de una aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: "El actual Gobierno ha dicho que va a gobernar sin parlamento".

Por último, el expolítico únicamente ve capaz a Pedro Sánchez de adelantar elecciones "cuando pueda envolverse en la bandera de España", y desarrollaba su tesis: "Cambiará su discurso".

"Hay que darse cuenta del gran aparato propagandístico que está manejando Pedro Sánchez", añadía el ex del Partido Socialista.

