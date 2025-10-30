La respuesta de Pedro Sánchez que ha provocado el enfado del presidente de la 'comisión Koldo': "Esto es un circo"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez respondía hoy en el Senado a las preguntas de la comisión del 'caso Koldo'. El líder del Ejecutivo regresa al Senado 20 meses después. El pasado 12 de marzo de 2024 fue la última y única ocasión en la que respondió a los senadores en una sesión de control en esta legislatura.

Antes de que tomara la palabra el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, Eloy Suárez Lamata, senador del PP y presidente de la 'comisión Koldo' ha querido puntualizar a Sánchez que la comisión se merece un respeto y en ningún caso es una comisión de difamación. Palabras a las que ha respondido Sánchez diciendo: "Bueno, yo creo que esto es un circo".

Una apreciación que ha vuelto a provocar la intervención de Pelayo Gordillo. "Esa es su opinión, si ese es el respeto que usted le tiene a esta institución... Insisot en que es una comisión de investigación y el Senado se merece un respeto".

"No responde usted a nada y sale al paso con otra respuesta que nada tiene que ver con el caso"

Pelayo Gordillo (Vox) ha iniciado su comparecencia reprochándole a Sánchez su ausencia en la Cámara Alta de los últimos tiempos. "Comenzaba usted su intervención en la comisión diciendo que está contento de estar en el Senado cuando no viene desde el 2 de mayo de 2024. Esto es incompatible con la práctica democrática".

El de Vox señalaba al presidente del Gobierno que no respondía nada sobre lo que se le cuestionaba y salía al paso con otra respuestas que no viene al caso de lo que se ha preguntado. "Usted no responde nunca de nada y quiere hacer ver a los españoles que se le ha sorprendido en su buena fe con la montaña de corrupción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.