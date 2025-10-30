Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 30 DE OCTUBRE

El público advierte a Marcos y acaba teniendo razón en La ruleta de la suerte

El concursante de atril amarillo se ha arriesgado demasiado sin tener en cuenta la opinión del público.

Arancha Mela
Publicado:

Marcos ha demostrado ser un concursante valiente durante todo el programa, aunque a veces hay que saber hasta qué punto conviene arriesgar. En esta ocasión, no ha calculado bien el riesgo al que podía enfrentarse.

El público de La ruleta de la suerte, acostumbrado a vivir momentos así, no ha dudado en advertirle: “¡Resuelve ya!”. Sin embargo, Marcos ha hecho caso omiso y, efectivamente, ha ocurrido justo lo que el público preveía.

El concursante del atril amarillo ha perdido el turno y se ha quedado sin saber qué hacer. ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!

