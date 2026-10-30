Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

PP

José Luis Martínez-Almeida, en 'Espejo Público' dos días después del accidente de Urda y a un mes de las elecciones generales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sienta este viernes en el plató de 'Espejo Público' para responder ante Susanna Griso sobre el accidente ferroviario de Urda, los últimos disturbios registrados en varias ciudades españolas y la acampada de la Puerta del Sol, entre otros asuntos.

Antena3

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Este viernes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sienta en el plató de 'Espejo Público' dos días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), una nueva tragedia que vuelve a conmocionar a España, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz.

Susanna Griso le preguntará por este nuevo siniestro, los posibles fallos en los sistemas de seguridad ferroviaria y las responsabilidades que puedan derivarse de lo ocurrido. Una tragedia que también ha golpeado al Partido Popular con la muerte de Fátima Báñez, compañera de partido del alcalde madrileño.

La entrevista abordará también la situación del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre quien se han intensificado las peticiones de dimisión tras el accidente. Almeida ofrecerá su visión sobre la gestión del Gobierno y las responsabilidades políticas que se reclaman tras lo sucedido.

Además, el alcalde madrileño responderá a las preguntas sobre los últimos episodios de disturbios y violencia registrados en varias ciudades españolas y sobre la situación de la acampada en la Puerta del Sol. La reciente dimisión del delegado del Gobierno en Madrid abre nuevos interrogantes sobre el futuro de este campamento y las medidas que se adoptarán. ¿Habrá pronto un desalojo?

Hoy, todas las respuestas de Almeida en 'Espejo Público'.

Ana Urda

Ana busca a su madre que iba en el AVE camino a su boda: "Estoy desesperada"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Antena3

José Luis Martínez-Almeida, en 'Espejo Público' dos días después del accidente de Urda y a un mes de las elecciones generales

Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

Melody envía un emotivo mensaje a los afectados por el accidente de Urda: "No tengo ganas ni fuerzas para cantar"

Melody envía un emotivo mensaje a los afectados por el accidente de Urda: "No tengo ganas ni fuerzas para cantar"

La reflexión de Pablo Motos sobre el accidente de trenes en Toledo: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras"
En El Hormiguero

La reflexión de Pablo Motos sobre el accidente de trenes en Toledo: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras"

El Hormiguero recibirá a Kiko Rivera, Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Revilla, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes
¡Bienvenidos!

El Hormiguero recibirá a Kiko Rivera, Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Revilla, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes

David gana en Pasapalabra con 21 aciertos: se alía con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz
AlaZ | 29 de octubre

David gana al aliarse con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

El concursante barcelonés se ha mostrado estratega, especialmente cuando su rival ha cometido un fallo hacia la mitad de su primera ronda.

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra
Mejores momentos | 29 de octubre

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

La ocurrencia, tan espontánea como oportuna, ha demostrado la facilidad del actor para encontrar humor en cualquier situación.

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Antonio

Antonio descubre que el hombre al que socorrió en el accidente de Urda está vivo: "Los milagros existen"

Publicidad