José Luis Martínez-Almeida, en 'Espejo Público' dos días después del accidente de Urda y a un mes de las elecciones generales

Este viernes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sienta en el plató de 'Espejo Público' dos días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), una nueva tragedia que vuelve a conmocionar a España, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz.

Susanna Griso le preguntará por este nuevo siniestro, los posibles fallos en los sistemas de seguridad ferroviaria y las responsabilidades que puedan derivarse de lo ocurrido. Una tragedia que también ha golpeado al Partido Popular con la muerte de Fátima Báñez, compañera de partido del alcalde madrileño.

La entrevista abordará también la situación del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre quien se han intensificado las peticiones de dimisión tras el accidente. Almeida ofrecerá su visión sobre la gestión del Gobierno y las responsabilidades políticas que se reclaman tras lo sucedido.

Además, el alcalde madrileño responderá a las preguntas sobre los últimos episodios de disturbios y violencia registrados en varias ciudades españolas y sobre la situación de la acampada en la Puerta del Sol. La reciente dimisión del delegado del Gobierno en Madrid abre nuevos interrogantes sobre el futuro de este campamento y las medidas que se adoptarán. ¿Habrá pronto un desalojo?

Hoy, todas las respuestas de Almeida en 'Espejo Público'.