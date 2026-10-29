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Ester Muñoz (PP), un día después del accidente de Urda: "Nadie tiene el cuerpo para hacer campaña"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, intervenía por primera vez en 'Espejo Público' tras el accidente ferroviario de Urda. Durante su intervención, ha querido mostrar su descontento con el sistema ferroviario y con la gestión del Gobierno.

Ester Muñoz (PP)

Ester Muñoz (PP), un día después del accidente de Urda

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Anna Martín
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Ha pasado un día desde que un tren AVE colisionó con un tren Iryo en la línea que conecta Madrid y Sevilla, a la altura de Urda, Toledo. El trágico accidente ha desencadenado todo tipo de reacciones políticas, de expertos e incluso de ciudadanos en España. Hoy, en 'Espejo Público', hablamos con la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz.

Antes de comenzar, y al tratarse de su primera intervención pública tras el accidente, ha querido mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los afectados por la tragedia.

Tras esto, ha hecho referencia al accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba: "Es muy difícil explicarle a los españoles lo que ha pasado, que en menos de nueve meses en la misma vía haya habido dos accidentes mortales".

En su opinión, no tranquiliza escuchar a miembros del Gobierno decir que todo se ha desencadenado a raíz de un "problema humano". "¿Les están diciendo a los españoles que los trenes que cogen a diario para ir a sus puestos de trabajo o visitar a sus familiares dependen de una única persona en pleno siglo XXI?", se preguntaba. Para ella, estas explicaciones no están tranquilizando en absoluto a la ciudadanía.

"Me sorprende el que está utilizando lo ocurrido para hacer política"

Durante la entrevista, Susanna Griso mencionaba la suspensión de los actos electorales del Partido Popular, incluidos los mítines, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Según la presentadora, "es lo que tocaba hacer". Ester Muñoz, por su parte, criticaba que otros partidos, como Vox, no hubieran tomado la misma decisión: "Nadie tiene el cuerpo para hacer campaña. A mí me sorprende el que no lo ha hecho y está utilizando lo ocurrido para hacer política".

Además, Griso consideraba que el accidente se convertirá en "un cisne negro" que marcará la campaña electoral y ante esto le preguntaba qué se le puede decir a los españoles para que vuelvan a confiar en el transporte ferroviario.

"Es el resultado de colocar a amigos en puestos técnicos"

Para Muñoz, lo ocurrido es resultado de la gestión del Gobierno. Sobre lo que afirmaba: "Años de sectarismo político y años de colocar a amigos en lugar de personas expertas en puestos técnicos tienen consecuencias". Según ha señalado, su partido lleva años denunciando la falta de gestión y ha deslizado también la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Durante su conexión en directo, se ha dirigido directamente a los afectados por el accidente y ha asegurado empatizar con ellos. Al mismo tiempo, les ha prometido que se conocerá el estado "real" de las infraestructuras del país. Con esto, dice referirse a la financiación de las obras y los cambios ejecutados tras el accidente de Adamuz. "España va a ver la verdad y esa es la certeza que pueden tener los españoles de cara al próximo 29 de noviembre", afirmaba.

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