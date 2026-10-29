Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente de trenes de Toledo

La que fue la ministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha muerto en el accidente de trenes en Urda.

Desde la CEOE han expresado su más profunda tristeza por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE. Han trasladado "nuestro más sentido pésame por las decenas de víctimas de este terrible suceso y nuestra cercanía y apoyo a todas las personas heridas, familiares y allegados".

Asimismo, agradece "todas las muestras de interés y cariño recibidas en estos momentos tan duros, así como el trabajo desplegado por los servicios de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal sanitario".

Aseguran que "Fátima Báñez ha sido una figura fundamental en la marcha y modernización de CEOE y de su Fundación desde su incorporación en 2020" y añaden que "su liderazgo, compromiso social y visión estratégica dejan una huella imborrable tanto en la organización como en todas las personas que han tenido la oportunidad de trabajar a su lado".

Las reacciones políticas a la muerte de Báñez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que es "una pena tremenda" la muerte de Fátima Báñez.