Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente trenes Toledo

Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente de trenes de Toledo

La presidenta de la Fundación CEOE viajaba en el tren AVE accidentado este miércoles entre las estaciones de Urda y Los Yébenes, en Toledo.

Imagen de Fátima Báñez

Imagen de Fátima Báñez Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La que fue la ministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha muerto en el accidente de trenes en Urda.

Desde la CEOE han expresado su más profunda tristeza por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE. Han trasladado "nuestro más sentido pésame por las decenas de víctimas de este terrible suceso y nuestra cercanía y apoyo a todas las personas heridas, familiares y allegados".

Asimismo, agradece "todas las muestras de interés y cariño recibidas en estos momentos tan duros, así como el trabajo desplegado por los servicios de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal sanitario".

Aseguran que "Fátima Báñez ha sido una figura fundamental en la marcha y modernización de CEOE y de su Fundación desde su incorporación en 2020" y añaden que "su liderazgo, compromiso social y visión estratégica dejan una huella imborrable tanto en la organización como en todas las personas que han tenido la oportunidad de trabajar a su lado".

Las reacciones políticas a la muerte de Báñez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que es "una pena tremenda" la muerte de Fátima Báñez.

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo

VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo

Publicidad

Sociedad

Accidente de trenes en Urda, Toledo

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Se eleva a 69 el número de muertos en la tragedia

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA

Dos años de la DANA de Valencia: "No olvidamos, las secuelas psicológicas están ahí y todavía hay dos personas desaparecidas"

Imagen de Fátima Báñez

Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente de trenes de Toledo

El CEO de Iryo, Fabrizio Favara, en su comparecencia en el Senado
Accidente trenes Toledo

El aviso del CEO de Iryo sobre el sistema LZB 23 días antes del accidente en Urda

Hospital Joan XXIII de Tarragona
Cataluña

Matan de un disparo a un paciente ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona

Un tren de Ouigo
OUIGO

Nueva incidencia ferroviaria: Un tren Ouigo sufre un enganchón de catenaria a la altura de Aranjuez

La compañía informa que el tren Murcia-Valladolid se encuentra detenido y aclara que no hay daños personales.

Homenaje a las víctimas de Angrois sobre las vías
Accidente trenes Toledo

Las víctimas de Angrois y Adamuz, tras el accidente de Toledo: “Sin verdad ni investigaciones independientes, las tragedias se repiten”

Las plataformas de afectados emiten un comunicado conjunto en el que trasladan su apoyo a las víctimas y exigen responsabilidades políticas y técnicas.

El Instituto de Medicina Legal de Toledo

Familiares de las víctimas del accidente de tren en Toledo reciben SMS falsos sobre la identificación de cuerpos

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos exige "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos exige "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda

Imagen del accidente de Urda

La comisión de accidentes ferroviarios pidió en 2024 tomar medidas ante posibles fallos humanos

Publicidad