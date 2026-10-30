Accidente Toledo
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Identificados cinco de los 69 muertos por el choque del AVE con el Iryo
Sigue en directo la última hora del choque de trenes en la provincia de Toledo que deja al menos 69 muertos.
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España continúa de luto tras el choque de trenes a la altura del municipio toledano de Urda. En las últimas horas hemos conocido el informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. Aun así, la cifra exacta no se conocerá hasta analizar las cajas negras de los trenes.
El documento, elaborado durante las primeras 24 horas tras el accidente, habla de una "cadena de averías, instrucciones y acciones" que habría terminado en la colisión. La AITAT señala que las conclusiones son provisionales y todas las hipótesis siguen abiertas. Aunque de momento la investigación se centra en la avería del sistema LZB, el encargado de frenar automáticamente los trenes ante un peligro en la vía.
69 muertos
Las cajas negras de los dos trenes ya han sido recuperadas y están bajo custodia de la Guardia Civil. El volcado de los datos se realizará en "próximas fechas", según la AITAT.
En cuanto a las víctimas, hasta el momento, hay 69 muertos, además más de 200 heridos, algunos de ellos graves. Ese han practicado 48 autopsias y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja en el reconocimiento de los fallecidos. Por el momento, se han identificado cinco personas, mediante huellas dactilares: tres mujeres y dos hombres. Las autoridades piden a las familias que acudan a los centros de identificación y no se desplacen de hospital en hospital.
160.000 millones para renovar
El accidente también ha reavivado el debate sobre la modernización de las infraestructuras ferroviarias y más cuando se conoce que la Unión Europea concedió 160.000 millones de fondos a España para renovar infraestructuras, incluido este sistema que sólo se sigue usando en la línea Madrid Sevilla.
Según información publicada por 'El Mundo', la prórroga del sistema antiguo habría supuesto un ahorro de 37 millones de euros para Adif. El ministro de Transportes, Óscar Puente, volverá a dar explicaciones este viernes, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participan en la reunión del CECOPI.
Sigue en directo la última hora del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.
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Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El actor César Vicente confirma la muerte de su padre en el accidente de Urda
El actor sevillano César Vicente ha confirmado en sus redes sociales la muerte de su padre en el accidente de trenes en Urda, Toledo.
"Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena", ha afirmado.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Esta es la velocidad a la que iba el tren AVE cuando se produjo el siniestro
En las últimas horas hemos conocido el informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. Aun así, la cifra exacta no se conocerá hasta analizar las cajas negras de los trenes.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Se reanudan los trabajos en la zona cero
A esta hora ya se han reanudado los trabajos en la zona cero del accidente de tren en Urda, Toledo, y que se ha saldado con la vida de 69 personas. Las tres grúas de gran tonelaje trabajan en la zona para levantar los vagones, y ya se descarta encontrar más cuerpos bajo esos vagones de tren.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Pedro Sánchez acudirá este viernes a la reunión del Cecopi
Pedro Sánchez estará presente este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda, Toledo, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la capital castellanomanchega.
El Presidente del Gobierno estará acompañado de Fernando Grande-Marlaska.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Fátima Báñez será enterrada este viernes en San Juan
La exministra Fátima Báñez será enterrada este viernes en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva) a las 16:30 horas de la tarde, según lo ha confirmado el ayuntamiento de la localidad en un comunicado.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: La renovación de la señalización de la vía Madrid - Sevilla y debía estar finalizada en enero de 2026
El sistema LZB, instalado en la línea Madrid-Sevilla en 1992, se encontraba en proceso de sustitución para la implantación del ERTMS. Ese proceso fue adjudicado por Adif Alta Velocidad a Thales España en septiembre de 2021 y el plazo de ejecución que se estableció fue de 52 meses, es decir, hasta enero de 2026.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Un superviviente del accidente
Sebastián Herrero, viajaba en el Iryo. Es uno de los supervivientes del accidente y ha explicado a Antena 3 Noticias que los "vagones quedaron totalmente calcinado, como si hubieran explotado", algunos de ellos volcados.
A partir de ese momento "el espectáculo es terrible", cuenta: "Sacaban a gente en muy malas condiciones y otros eran cuerpos sin vida".
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: 40 familias esperando noticias
Los familiares de los desaparecidos continúan desesperados dos días después del trágico accidente en la provincia de Toledo. No saben nada de sus seres queridos.
Ahora mismo, todavía hay unas 40 familias esperando a tener noticias.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: 69 víctimas
El accidente ferroviario deja ya 69 víctimas mortales. Por el momento, se han realizado 48 autopsias y solamente se ha conseguido identificar a cinco fallecidos: tres mujeres y dos hombres.
La Guardia Civil está trabajando para reconocer a las demás víctimas mediante pruebas y análisis. Además, se han presentado 70 denuncias de personas que buscan información sobre sus familiares.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: 160.000 millones para renovar infraestructuras
La Unión Europea concedió 160.000 millones de fondos a España para renovar infraestructuras, incluido para el LZB que solo se utiliza en la línea Madrid-Sevilla. El ministro de Transportes, Óscar Puente, prometió el cambio, pero aún no ha llegado.
Según el diario 'El Mundo', mantener el antiguo sistema habría supuesto un ahorro de 37 millones de euros para ADIF.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: La Guardia Civil ya tiene las cajas negras
Las cajas negras de los trenes accidentados, ya están en manos de la Guardia Civil. En las próximas fechas conocerán sus datos, aunque los investigadores todavía tienen que analizar las grabaciones de las cámaras de los trenes.
Por ello a autoridad encargada de la investigación insiste en que todavía no hay conclusiones definitivas y que todas las posibilidades siguen abiertas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Una avería en el sistema de seguridad
Una de las claves de la investigación está en el fallo del sistema de seguridad LZB, encargado de frenar automáticamente los trenes cuando existe algún peligro en la vía.
Tras esta avería, varios trenes tuvieron que circular utilizando otro sistema llamado BSL, que funciona mediante señales colocadas junto a las vías. El informe explica que hasta seis trenes llegaron a estar parados a poca distancia unos de otros, esperando instrucciones de los controladores y las señales.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Entre 160 y 200 km
El informe preliminar del accidente ferroviario revela que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora cuando se produjo la colisión. Sin embargo, todavía no se conoce la velocidad exacta, ya que será necesario analizar las cajas negras.
Las autoridades piden prudencia, porque todavía quedan muchos datos por estudiar y no se descarta ninguna hipótesis.
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