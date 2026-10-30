Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Identificados cinco de los 69 muertos por el choque del AVE con el Iryo

España continúa de luto tras el choque de trenes a la altura del municipio toledano de Urda. En las últimas horas hemos conocido el informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. Aun así, la cifra exacta no se conocerá hasta analizar las cajas negras de los trenes.

El documento, elaborado durante las primeras 24 horas tras el accidente, habla de una "cadena de averías, instrucciones y acciones" que habría terminado en la colisión. La AITAT señala que las conclusiones son provisionales y todas las hipótesis siguen abiertas. Aunque de momento la investigación se centra en la avería del sistema LZB, el encargado de frenar automáticamente los trenes ante un peligro en la vía.

69 muertos

Las cajas negras de los dos trenes ya han sido recuperadas y están bajo custodia de la Guardia Civil. El volcado de los datos se realizará en "próximas fechas", según la AITAT.

En cuanto a las víctimas, hasta el momento, hay 69 muertos, además más de 200 heridos, algunos de ellos graves. Ese han practicado 48 autopsias y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja en el reconocimiento de los fallecidos. Por el momento, se han identificado cinco personas, mediante huellas dactilares: tres mujeres y dos hombres. Las autoridades piden a las familias que acudan a los centros de identificación y no se desplacen de hospital en hospital.

160.000 millones para renovar

El accidente también ha reavivado el debate sobre la modernización de las infraestructuras ferroviarias y más cuando se conoce que la Unión Europea concedió 160.000 millones de fondos a España para renovar infraestructuras, incluido este sistema que sólo se sigue usando en la línea Madrid Sevilla.

Según información publicada por 'El Mundo', la prórroga del sistema antiguo habría supuesto un ahorro de 37 millones de euros para Adif. El ministro de Transportes, Óscar Puente, volverá a dar explicaciones este viernes, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participan en la reunión del CECOPI.

Sigue en directo la última hora del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

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