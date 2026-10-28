El portavoz del Sindicato Ferroviario, sobre el choque de dos trenes en Urda: "Se puede hablar de decenas de muertos"

Acababa de comenzar el programa cuando llegaba la noticia: una colisión por alcance en el tramo ferroviario Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en Castilla-La Mancha. Según los últimos datos, los dos vagones de cola del tren Iryo implicado en el accidente se habrían despeñado por un terraplén.

Según fuentes de Adif, se teme que pueda haber muchos fallecidos, aunque todavía no se ha confirmado una cifra oficial. De hecho, el sindicato de policia JUPOL habla de "decenas" o más.

"El sistema debería detectar un obstáculo en la vía"

En 'Espejo Público' hemos conectado con el portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, quien asegura que le sorprende lo ocurrido y le parece "raro", ya que, si hay un obstáculo en la vía, el sistema debería detectarlo y detener el tren. Según la información que conocemos hasta ahora, un tren que circulaba, en principio un AVE, habría colisionado por alcance con otro que se encontraba parado en la estación, que sería un Iryo. Se trata de compañías a las que se ha referido el Ministerio de Transportes.

Escudero asegura que, si los hechos han ocurrido de esta manera, significaría que el sistema ha fallado.

Dada la naturaleza incipiente de la noticia, tratamos de ofrecer la información con la mayor prudencia. Aunque todavía no se sabe con certeza el número de víctimas, se ha activado el Plan en Fase de Emergencias. En la zona trabajan tres helicópteros medicalizados, UVIs móviles y bomberos de distintas localidades.

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