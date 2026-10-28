Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ÚLTIMA HORA: Al menos 46 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

ACCIDENTE TREN

El portavoz del Sindicato Ferroviario, sobre el choque de dos trenes en Urda: "Se puede hablar de decenas de muertos"

Dos trenes han colisionado por alcance en Urda (Toledo). Adif teme que haya numerosos fallecidos y se ha activado el Plan en Fase de Emergencias.

TREN TOLEDO

Nuevos datos del accidente de tren: temen que haya numerosos fallecidos tras el choque

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Acababa de comenzar el programa cuando llegaba la noticia: una colisión por alcance en el tramo ferroviario Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en Castilla-La Mancha. Según los últimos datos, los dos vagones de cola del tren Iryo implicado en el accidente se habrían despeñado por un terraplén.

Según fuentes de Adif, se teme que pueda haber muchos fallecidos, aunque todavía no se ha confirmado una cifra oficial. De hecho, el sindicato de policia JUPOL habla de "decenas" o más.

"El sistema debería detectar un obstáculo en la vía"

En 'Espejo Público' hemos conectado con el portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, quien asegura que le sorprende lo ocurrido y le parece "raro", ya que, si hay un obstáculo en la vía, el sistema debería detectarlo y detener el tren. Según la información que conocemos hasta ahora, un tren que circulaba, en principio un AVE, habría colisionado por alcance con otro que se encontraba parado en la estación, que sería un Iryo. Se trata de compañías a las que se ha referido el Ministerio de Transportes.

Escudero asegura que, si los hechos han ocurrido de esta manera, significaría que el sistema ha fallado.

Dada la naturaleza incipiente de la noticia, tratamos de ofrecer la información con la mayor prudencia. Aunque todavía no se sabe con certeza el número de víctimas, se ha activado el Plan en Fase de Emergencias. En la zona trabajan tres helicópteros medicalizados, UVIs móviles y bomberos de distintas localidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Ricardo Díaz sobre los trenes

El ingeniero Ricardo Díaz, alarmado por el nuevo accidente de tren: "Es gravísimo y estadísticamente muy difícil"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Santiago Abascal, sobre el accidente de tren

Santiago Abascal carga contra el Gobierno tras el nuevo accidente de tren: "La degradación en España es insoportable"

Accidente tren

El testimonio de una madre sobre su hijo que iba dentro de uno de los trenes: "Mamá no podemos hacer nada, hay gente muriendo"

Ricardo Díaz sobre los trenes

El ingeniero Ricardo Díaz, alarmado por el nuevo accidente de tren: "Es gravísimo y estadísticamente muy difícil"

¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas
Mucho humor

¿Cuánto saben Patrick Criado y Andrea Ros de japonés? El desternillante test de Trancas y Barrancas

TREN TOLEDO
ACCIDENTE TREN

El portavoz del Sindicato Ferroviario, sobre el choque de dos trenes en Urda: "Se puede hablar de decenas de muertos"

Miguel Ángel Revilla
A las 21:45 horas

Esta noche, Miguel Ángel Revilla regresa a El Hormiguero para analizar la actualidad política

El expresidente de Cantabria vuelve al programa con las elecciones generales del 29 de noviembre en el horizonte.

Disfruta de la entrevista completa a Patrick Criado y Andrea Ros en El Hormiguero
Espectacular

Disfruta de la entrevista completa a Patrick Criado y Andrea Ros en El Hormiguero

Los actores han sido los protagonistas de una noche en la que las confesiones, las risas y los momentazos han reinado en todo momento.

¿Estará Pedro Sánchez en El Hormiguero? Pablo Motos aclara qué sabe sobre su posible visita

¿Estará Pedro Sánchez en El Hormiguero? Pablo Motos aclara qué sabe sobre su posible visita

Sandra Sánchez demuestra en directo por qué es una leyenda del kárate: su exhibición impresiona a todos

Sandra Sánchez demuestra en directo por qué es una leyenda del kárate: su exhibición impresiona a todos

La peor experiencia de Andrea Ros sobre un escenario: "Necesitaba que alguien me salvara"

La peor experiencia de Andrea Ros sobre un escenario: "Necesitaba que alguien me salvara"

Publicidad