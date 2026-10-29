Melody envía un emotivo mensaje a los afectados por el accidente de Urda: "No tengo ganas ni fuerzas para cantar"

La música y el espectáculo han sido protagonistas en El Hormiguero con la visita de Melody. La artista sevillana ha llegado al programa con su energía habitual para compartir anécdotas y hablar de su presente profesional.

Sin embargo, antes de comenzar la fiesta, la cantante ha querido enviar un emotivo mensaje a los afectados por la tragedia ferroviaria de Urda. Sin poder contener las lágrimas, la invitada ha querido dar el pésame a las familias de las víctimas y ha lanzado un mensaje de ánimo a todos los afectados.

Melody ha revelado que tenía una actuación preparada para sorprender al público de El Hormiguero, pero ha dicho que no tiene fuerzas para dar un show a la altura.