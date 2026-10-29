¡Bienvenidos!
El Hormiguero recibirá a Kiko Rivera, Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Revilla, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes
Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos famosos a los que tendrá el placer de entrevistar.
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Pablo Motos ha comenzado el último programa de la semana revelando quiénes serán los próximos famosos con los que tendrá el placer de charlar. Kiko Rivera, Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Revilla, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes serán los protagonistas en las venideras noches de El Hormiguero.
Lunes: Kiko Rivera
Arrancamos el mes de noviembre con la visita de Kiko Rivera que viene para presentarnos en primicia su nuevo tema, Volver a nacer. El single formará parte de su primer disco de estudio, titulado Volver a sentir.
Martes: Mario Vaquerizo
Nos visita un buen amigo, el cantante Mario Vaquerizo, quien nos va a presentar su libro El cardadismo ilustrado: filosofía para sobrevivir a las caídas sin despeinarte y que estará disponible desde el 4 de noviembre. El artista nos va a hablar también de su trabajo como maestro de ceremonias del musical Cabaret que puede disfrutarse en el Kit Kat Club (Espacio Delicias) de Madrid hasta el próximo mes de enero.
Miércoles: Miguel Ángel Revilla
Viene a vernos el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Con el político vamos a charlar sobre toda la actualidad de las últimas semanas, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Jueves: Karra Elejalde y Álvaro Cervantes
Recibimos a la pareja de actores Karra Elejalde y Álvaro Cervantes para hablarnos de Colisión, la nueva película que protagonizan y que está disponible en Netflix desde el 30 de octubre. La cinta nos sitúa en plena crisis económica durante la cual un grupo de atracadores asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles.
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