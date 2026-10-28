Joaquín Torres, arquitecto que iba dentro de uno de los trenes: "Se me ha muerto una persona en los brazos"

La tragedia vivida esta mañana a las 08:30 continúa con el rescate de las personas que todavía están en los trenes accidentados a la altura de Urda, Toledo. Al menos 31 personas han muerto y 80 personas han resultado heridas.

Entre los viajero del tren de Renfe con destino Sevilla, el arquitecto Joaquín Torres se encontraba en el baño justo en el momento del accidente. Joaquín cuenta que la situación ha sido de lo más curiosa e inexplicable: "No ha habido frenazo, se me ha hecho eterno porque estaba en el baño de minusválidos y con el golpe se me ha salido la cadera, que ya sabéis que me han operado nueve veces, el urinario se ha salido y no veía nada porque no había ventana".

Explica que viajaba con un amigo y no sabe nada de él: "Mi socio no sé nada, a mí me ha sacado la Guardia Civil, que han venido muy rápido". Cuenta el arquitecto que el vagón 7 y 8 ha sido una "masacre".

"Se ha muerto en mis brazos"

"Me he acercado a una señora que tenía frío, le he dado mi chaqueta y la mujer se ha muerto en mis brazos", cuenta el arquitecto entre lágrimas. Joaquín explica que iban dentro del tren a una velocidad normal y que no han tenido ni frenazo ni impacto: "Se me ha hecho eterno, hemos descarrilado y he visto un vagón incinerado con decenas de muertos".

Explica que cree que el accidente va a superar los 50 muertos: "Sólo he podido ayudar a dos personas y no estaban vivas, estaba en el vagón 6 pero el 7 y 8 han sido dantescos, he podido hablar con un chico que me ha dicho que lo del Iryo ha sido dantesco", explica Joaquín.

Como consecuencia, informó de que todos sus servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados y por el momento, no existe una previsión de restablecimiento de la circulación. Cabe señalar que por la parte de Renfe, el teléfono para atender a los afectados es el 900 10 10 20.

El accidente de trenes en Urda (Toledo) ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

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