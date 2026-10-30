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Mejores momentos | Capítulo 1

¿Sobrevivirá Nicolás? Toscano se juega la vida entrando en el granero en llamas para salvarlo

El incendio del granero se vuelve incontrolable y los hijos de María se quedan muy cerca de perder la vida.

¿Sobrevivirá Nicolás? Toscano se juega la vida entrando en el granero en llamas para salvarlo

¿Sobrevivirá Nicolás? Toscano se juega la vida entrando en el granero en llamas para salvarlo

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Celia Gil
Celia Gil
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Un fallo en la electricidad ha producido una gran catástrofe para la familia Cervantes. Manuela ha encendido el secador e instantáneamente han saltado unas chispas que han provocado un brutal incendio en el granero.

Nicolás no ha dudado en entrar para salvar a su hermana Manuela, que aún seguía dentro, además, todos los jornaleros se han acercado al percatarse del escándalo. Justamente, han llegado también Claudia y María de su viaje a Almería, que no han podido creer lo que estaban viendo sus ojos.

Aunque han logrado salvar a Manuela, María se ha dado cuenta de que su hijo seguía dentro y ha vuelto a entrar al granero. Sin embargo, ha sido Toscano, quien, al ver el humo del granero se ha acercado corriendo y sin pensarlo ha entrado entre las llamas, obligando a María y Claudia a salir y consiguiendo sacar en sus brazos a Nicolás inconsciente.

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