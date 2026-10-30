Mejores momentos | Capítulo 1
¿Sobrevivirá Nicolás? Toscano se juega la vida entrando en el granero en llamas para salvarlo
El incendio del granero se vuelve incontrolable y los hijos de María se quedan muy cerca de perder la vida.
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Un fallo en la electricidad ha producido una gran catástrofe para la familia Cervantes. Manuela ha encendido el secador e instantáneamente han saltado unas chispas que han provocado un brutal incendio en el granero.
Nicolás no ha dudado en entrar para salvar a su hermana Manuela, que aún seguía dentro, además, todos los jornaleros se han acercado al percatarse del escándalo. Justamente, han llegado también Claudia y María de su viaje a Almería, que no han podido creer lo que estaban viendo sus ojos.
Aunque han logrado salvar a Manuela, María se ha dado cuenta de que su hijo seguía dentro y ha vuelto a entrar al granero. Sin embargo, ha sido Toscano, quien, al ver el humo del granero se ha acercado corriendo y sin pensarlo ha entrado entre las llamas, obligando a María y Claudia a salir y consiguiendo sacar en sus brazos a Nicolás inconsciente.
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