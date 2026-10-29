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La reflexión de Pablo Motos sobre el accidente de trenes en Toledo: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras"

El presentador ha asegurado que "no puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico" y ha lamentado que "cuando uno se sube a un tren, está confiando en que es seguro y nos han engañado".

La reflexión de Pablo Motos sobre el accidente de trenes en Toledo: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El Hormiguero es espectáculo, en este programa con Melody como invitada, pero Pablo Motos ha querido hacer, antes de la entrevista, una reflexión sobre el accidente de trenes ocurrido en Toledo. El presentador ha comentado que "la vida sabe cómo hacernos sentir frágiles y solos cuando sabes que llega un cambio y que nada volverá a ser igual".

"Hay una llamada de teléfono que muchos vamos a recibir alguna vez en la que nos van a decir que alguien a quien amamos con toda nuestra alma ya no va a volver a estar", ha dicho Pablo. Ha hablado del dolor, del shock, de la soledad, del silencio... Incluso ha hablado de algo tan íntimo como lo que sintió cuando murieron su padre y su madre: "Me ayudaba mucho pensar en ellos siempre sonriendo, con el tiempo me pregunté cómo me querrían ver ellos".

En referencia directa a la tragedia, Pablo ha subrayado que son necesarias las respuestas "para no añadir más dolor a las víctimas". "Cuando uno se sube a un tren, está confiando en que es seguro y nos han engañado, no puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico", ha afirmado. Recordando que la alta velocidad era "el orgullo de España y del mundo entero", ha dicho que ahora da miedo subirse a un tren. Informando de que hace cinco años la Unión Europea dio un dinero para modernizar las infraestructuras, ha hecho una pregunta: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras, las víctimas necesitan respuestas".

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