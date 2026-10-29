Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

Melody ha visitado El Hormiguero para compartir las últimas novedades de su carrera musical. La cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y ha hablado de los nuevos proyectos que tiene entre manos.

Antes de comenzar con la fiesta, la artista ha querido lanzar un emotivo mensaje a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. La invitada, con los ojos vidriosos, ha dado el pésame a los afectados y ha asegurado que no tenía fuerza ni para cantar.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por cómo vivió ella el bulo de que había fallecido en un avión proveniente de Sudamérica. Una tocaya suya perdió la vida y Melody ha contado cómo lidió con que la gente se se pensase que le había ocurrido algo.