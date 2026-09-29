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Última hora de la acampada en Sol en directo: Maricarmen podrá volver a su hogar con un contrato de alquiler por 8 años

Maricarmen podrá volver a su hogar en cuanto los médicos se lo permitan, tras firmar un acuerdo todas las partes. Sigue en directo las últimas actualizaciones de la reunión del Consejo de Ministros sobre el decreto de la vivienda.

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Última hora de la acampada en Sol en directo: Maricarmen vuelve a su hogar en un contrato de alquiler por 8 años | Europa Press

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Pepe Ribas
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Maricarmen podrá volver a su casa en cuanto los médicos se lo permitan. En la reunión mantenida en las últimas horas se ha pactado un nuevo contrato de alquiler, poniendo el foco sobre todo en el precio. Para su abogada, el caso de Maricarmen supone un antes y un después. En la reunión han estado presentes el ayuntamiento de la capital, representantes de Maricarmen y Urbagestión.

El nuevo alquiler no superará el 30% de sus ingresos netos durante ocho años. La cita se ha producido en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y el acuerdo aún debe ser convalidado por la propia interesada, que se encuentra en el hospital.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicado que la renta será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del lanzamiento. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y no incluirá "ninguna particularidad especial".

Maricarmen fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.

En marcha el Consejo de Ministros

La reunión del Consejo de Ministros de este martes ha comenzado pasadas las 10.30 horas de la mañana, con una hora de retraso sobre el horario previsto, por las negociaciones de última hora entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Sumar, sobre el real decreto ley con medidas de vivienda. Fuentes de Moncloa han confirmado que la reunión ha empezado, después de que las conversaciones se extendiesen hasta esta misma mañana, toda vez que Sumar exigía incluir la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los representantes de Maricarmen y Urbagestión llegan a un acuerdo para que vuelva a su casa en Madrid

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