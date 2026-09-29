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Mejores momentos | 29 de septiembre

La euforia de Carmen al llevarse la primera ola del día: “La vas a surfear”

Carmen ha traído toda su buena energía a La ruleta de la suerte y, en su primer panel, ha celebrado a lo grande llevarse su merecidísima primera ola.

Carmen en La ruleta de la suerte

La euforia de Carmen al llevarse la primera ola del día: “La vas a surfear”

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Borja Tamayo
Publicado:

Las olas de La ruleta de la suerte hacen ilusión a cualquiera. A fin de cuentas, esta ovación del público llega cuando alguno de los concursantes logra hacerse con un marcador de 500€ en adelante. Una gesta nada fácil de superar y que Carmen ha conseguido nada más empezar el programa.

Ya se había llevado los primeros 100€ de la Prueba de Velocidad Musical. Esto le ha dado la oportunidad de ser la primera en tirar de la ruleta y, poco a poco, ha ido sumando dinero a su atril. Sin embargo, no conseguía ver qué escondía la pantalla de Brian.

En su último lanzamiento ha desvelado la consonante que le faltaba y, con la euforia de quien se sabe ganadora, se ha dispuesto a conseguir lo que buscaba: “Quiero mi ola”. ¡Dicho y hecho! Ha resuelto correctamente y, como bien le ha comentado el presentador, “la ha surfeado”.

¿Te has perdido esta celebración? ¡Dale play al vídeo de arriba para ver el panel completo!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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